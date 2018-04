El Bordils empata però augmenta la distància amb la zona de descens

El Bordils va empatar ahir davant un rival directe per la permanència, el Palma del Río. Un gol a falta de 18 segons dels andalusos va frustrar el que hauria estat un triomf molt important per als interessos dels de Sergi Catarain que, tot i l´empat, augmenten la diferència amb la zona de descens.

El partit va arribar al descans amb avantatge a favor dels blanc-i-verds, que van dominar la primera meitat i van anar-se´n al vestidor amb 11-9 al marcador.

Però al segon temps es va girar la truita per als interessos del Bordils. Un parcial de -5 va fer que els andalusos remuntessin el partit (12-14). Els locals es van refer ràpidament i van aconseguir igualar el marcador a 14 gols i el partit va arribar igualat fins a falta de 8 minuts (19-19).

Una diana de Sergi Mach a falta de 3 minuts va posar amb avantatge els gironins, però un gol dels andalusos a falta de 18 segons va frustrar la victòria local.

L´empat fa que el Bordils augmenti a dos punts la distància amb la zona de descens a falta de cinc partits per acabar la temporada després de la derrota de l´Amenabar.