L'hora de la veritat

A l'entorn del bàsquet femení estatal poca gent, molt poca, dubta que la final de lliga serà una nova edició del duel entre el Perfumerías Avenida i l'Spar Citylift Girona. És a dir, una repetició de les tres últimes finals de lliga. La del 2015, amb victòria gironina, i de les 2016 i 2017 amb títols per a les castellanes. I això pot acabar sent un problema, o com mínim una pressió afegida, per a l'Uni abans d'encarar les semifinals contra el Mann Filter, que comencen aquesta tarda a Fontajau (19.00, Teledeporte).

L'Spar Citylift Girona és el favorit, això és indiscutible, però les aragoneses no tenen res a perdre-hi perquè la seva temporada ja és de premi havent arribat fins a semifinals i això fa encara més perillós un equip que, per si mateix, ja ho és al comptar amb Paola Ferrari, gent molt experimentada com Lucia Pascua o Gabi Ocete i tres peces més de prou talent: Abalde, Barbee i Vega Gimeno. Sis jugadores, segurament massa poques per pensar a eliminar l'Uni, però suficient bàsquet per crear algun ensurt si Èric Surís no aconsegueix mentalitzar bé les seves jugadores. «Han fet una molt bona temporada, sempre han estat entre la tercera i la quarta posició, i són molt competitives, tot i tenir una rotació curta, gràcies al fet que l'experiència de Ferrari i Ocete, que fan anar als partits cap a on més els convé» explica un Èric Surís que, sense problemes físics a la plantilla, disposarà d'una rotació molt més llarga que, a mesura que passin els minuts, pot acabar marcant diferències si l'Uni és capaç d'evitar que el Mann Filter porti el partit a un ritme lent i de possessions molt llargues.

El tècnic del Mann Filter, Víctor Lapeña, ha jugat tota la temporada amb el mateix cinc inicial, amb Vega Gimeno que juga minuts importants sortint des de la banqueta, i ni a Surís ni a cap de les jugadores de l'Uni els sorprendrà el que pugui fer el seu rival d'avui a Fontajau. Tothom sap que, li entrin o no, Paola Ferrari es jugarà molts tirs i que, tot i jugar per fora, Barbee sempre intenta acabar totes les jugades prop de cistella. Dijous, quan el Mann Filter, va eliminar el Gipuzkoa en el tercer partit dels quarts de final, Ferrari va ser decisiva amb 29 punts i un notable 6/11 en triples. «Les dues aleres, tant Ferrari com Barbee, tenen molta qualitat i, sortint des de la banqueta, Vega Gimeno també és una jugadora molt perillosa per la seva versatilitat obrint-se a tirar jugant igual tant si està fent de 3 com de 4», avisa dels perills d'un Mann Filter que ha perdut contra l'Uni en els tres partits que s'han trobat aquesta temporada: els dos de lliga regular i el de semifinals de Copa. No hi marge per a les sorpreses en aquesta sèrie, tothom sap bé el que farà l'altra, i encara que Èric Surís ha tingut dues setmanes per preparar la semifinal, l'Spar Citylift Girona no variarà el seu llibre d'estil habitual. Si hi ha d'haver sorpreses, millors guardar-les per a la final contra l'Avenida.

Tampoc espera sorpreses Víctor Lapeña, que s'aferra al discurs que ells ja no tenen res a perdre aquesta temporada després d'arribar a semifinals eliminant el Gipuzkoa amb una victòria en el tercer partit de la sèrie a Sant Sebastià. «Hem demostrat el que significa lluitar per un club i per uns valors amb una gran força mental. Sense temps per a res, ja estem treballant per veure com poder derrotar a casa seva un superequip com Girona», assegura el preparador del conjunt aragonès.