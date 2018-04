El Llagostera encara una nova final a Eivissa contra la Peña Deportiva

Sense marge d'error. El Llagostera viatja fins a les Illes Balears amb la intenció de sumar tres punts que els apropin a la permanència i, de retruc, deixin molt tocat a un rival directe com és el Peña Deportiva. En el partit d'aquest migdia (12h) no serveix res més als gironins que la victòria, a molt forçar un puntet, que els serveixi per afrontar amb plenes garanties i depenent d'ells mateixos en els últims quatre partits de la competició.

Els llagosterencs volen guanyar i aprofitar l'enfrontament directe entre l'Olot i el Formentera per mesurar les seves opcions de salvació quan tots els equips ja comencen a fer números per aconseguir els seus objectius. L'empat a zero de fa una setmana contra el Peralada va deixar els blaugrana amb un mal regust de boca perquè la victòria era imprescindible com, de fet, en tots els enfrontaments que els falten per jugar.

No obstant, en el derbi gironí, el Llagostera va demostrar caràcter, ambició i coneixements del joc que vol desenvolupar però, al mateix temps, va evidenciar novament la seva gran mancança aquesta temporada: l'efectivitat de cara la porteria rival.

El seu rival d'avui, el Peña Deportiva, és penúltim però a quatre punts de la salvació, així que el partit per ells sí que és l'últim tren per somiar amb la permanència.