L'Olot deixa escapar amb vida el Formentera

Ni Marc Mas, ni Cosme, ni Hèctor Simón, ni Guzmán, ni Xumetra. L'Olot ha pagat la falta d'encert de cara porteria i ha deixat marxar viu del Municipal el Formentera, en un duel on els locals han protagonitzat les més i millors arribades per marcar davant el conjunt balear, que no ha xutat ni una vegada entre pals.

El conjunt entrenat per Raúl Garrido ha sortit en tromba a pel primer gol del partit. Abans dels vuit minuts, primer Marc Mas, després Guzmán però sobretot Marc Cosme, aquest últim veient com a última instància el visitant Bonilla el privava de marcar un gol cantat, van tenir una triple ocasió claríssima per avançar l'Olot al marcador. Els olotins han sortit a per totes davant un Formentera que a mesura que han passat els minuts han equilibrat totalment el duel, fins el punt d'arribar al descans amb lleugeres millors sensacions que els gironins, encara que els visitants no van xutar ni una vegada a la porteria defensada pel juvenil Guillem Sacrest.

La inèrcia del duel al segon temps era com havia acabat al primer temps. Poques ocasions i un Formentera còmode sense el terreny de joc encara que sense crear perill. Passada l'hora de partit, l'Olot ha guadit de la millor ocasió per marcar. El porter visitant Marcos aturava un u contra u davant Marc Mas i al rebot, Hèctor Simón, amb el porter superat, l'enviava per sobre el travesser. Novament Mas, poc després, ha tornat a fallar una inmillorable ocasió per marcar quan ho tornava a te ir tot a favor per fer el primer gol. Els minuts passaven i els nervis s'apoderaven d'un Olot que no es rendia i Marc Mas, molt desencertat, ha tornat a creuar massa un xut en una bona posició. L'Olot tenia absolutament tancat el Formentera però en els últims minuts no ha pogut tenir encert i s'ha conformat amb un punt que deixa un mal regust de boca.