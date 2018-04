L'Spar Citylift Girona posa la directa

L'Spar Citylift Girona no ha trobat rival aquesta tarda en el primer partit de la sèrie de semifinals, i molt aviat s'ha vist que el Mann Filter Saragossa no podria seguir el ritme de les gironines. És cert que no ha estat fins a la represa quan les d'Èric Surís s'han pogut desfer definitivament de les aragoneses, que han vist com el desgast físic acumulat aquests darrers dies, i el fet de tenir una rotació molt més curta, els acabava passant factura.

El primer quart ha arrencat amb el Saragossa fent saltar les primeres alarmes (8-9), però això només ha quedat en un ensurt, i és que a partir d'aquí, l'Uni sempre ha anat per davant. Tot i arribar a la fi del primer temps amb un ajustat 24-18, i a la mitja part guanyant de vuit (43-35), a la represa, el partit no ha tingut color.

Després de passar per vestidors, el partit ha canviat radicalment de guió. L'Uni s'ha trobat més a gust a la pista i això s'ha traduït amb una millora notable en tots els sentits. Evidentment, això ha permès enllestir la feina per la via ràpida i lligar el primer triomf de la sèrie. L'Spar Citylift Girona ha arribat a la conclusió del tercer quart amb tota la feina enllestida (64-47), tot i que les diferències ja havien arribat a ser de vint punts (62-42).

A l'últim quart, l'Uni ha sentenciat per acabar guanyant 87-64. Dijous (21 h), les de Fontajau tindran la primera oportunitat per segellar el seu pas a la final que molt probablement serà contra el Perfumerías Avenida de Salamanca que ahir també va superar el seu rival, l'Uni Ferrol, sense cap dificultat (95-56).