Mor Josep Maria Casas, expresident de la secció d'handbol del GEiEG

Ahir va morir a l'edat de 74 anys Josep Maria Casas i Buxeda, un referent de l'handbol al GEiEG i una persona entregada a aquest esport durant tota la seva vida. Tot i que va començar la seva carrera a l'hoquei, ben aviat va fer el salt a l'handbol, on va jugar de porter en diferents equips. Primer, en el potent equip de La Salle de Girona a finals de la dècada dels seixanta, i també va defensar els colors del Sarrià de Dalt i del GEiEG quan estava a la Primera Divisió Nacional.

Un cop va acabar la seva trajectòria com a jugador, va ser directiu al GEiEG durant molts anys. Va ser el president de la secció d'handbol quan l'equip va aconseguir la història fita de l'ascens a Divisió d'Honor l'any 1982. Després, va formar part de la directiva coneguda com «La Soca» sota la presidència de Josep Maria Figueras. I a partir de 1996 va ser vicepresident de la històrica entitat gironina.

L'adeu de Casas ha estat molt sentit en el món de l'handbol gironí. En aquest sentit, el president del GEiEG, Francesc Cayuela, va lamentar la pèrdua de Casas perquè «va ser un referent de l'handbol gironí perquè va ser una persona activa i lligada no només al club sinó també a l'handbol gironí». Cayuela també va afegir que Casas va ser «una persona d'entitat i que va ajudar el club a fer-lo més gran, col·laborant en diferents iniciatives i sempre estava disposat a donar».

En aquesta predisposició de Casas també la va tenir present Josep Maria Casamitjana, exdelegat territorial a Girona de la Federació Catalana d'Handbol. Casamitjana va declarar que «va ser un home molt important i mai va refusar res quan se li demanava alguna cosa. Sempre hi era». L'exdelegat gironí de la federació va concloure dient que «va ser un persona molt important per al GEiEG i l'handbol. Ara no estava tan actiu, però va marcar una època molt important per l'handbol gironí».

A part de dedicar-se a l'handbol, Josep Maria Casas va desenvolupar la seva vida professional en el sector bancari. A més a més va participar en diverses activitats ciutadanes com ara els Manaies, els Pastorets i la Confraria dels Eixugamorros, a part també de ser actor.