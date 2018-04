Un Peralada de rècord té la permanència a un pas

Tant Peralada com Alcoià semblaven conformar-se amb un punt que els manté a un pas de la permanència. El partit, amb poques ocasions, és el tercer empat a 0 consecutiu de l'equip gironí al seu estadi.

La primera meitat ha estat molt igualada entre dos equips que tenien la gran prioritat de no perdre l'enfrontament. Per part dels gironins, el porter Marc Vito, al descans i fins al final del duel, superava els 600 minuts sense encaixar, una gran xifra que evidencia el moment en el qual viu el conjunt de Chicho, que ha inquietat l'Alcoià en accions de pilota parada encara que sense materialitzar aquestes jugades d'estratègia.

Com es va veure a la primera meitat, la prioritat de no encaixar es feia valer en el terrenny de joc, encara que els gironins van millorar el seu joc a la represa. Només va faltar el gol i com a notícia negativa, l'expulsió de Soni a dos minuts pel final. Amb 43 punts, els xampanyers en tenen cinc de marge amb el descens i la setmana que ve visiten el camp del Cornellà.