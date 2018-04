Un punt amb conseqüències negatives

El Llagostera no ha pogut sumar els tres punts de la seva visita a Santa Eulàlia Des Riu en un partit emocionant on qualsevol dels dos conjunts hagués pogut cantar victòria. El punt fa baixar els d'Òscar Álvarez en descens directe per la victòria de l'Atlètic Balears.

No podia començar millor el partit pels interessos de l'equip d'Òscar Álvarez. Al minut 4, Eizmendi avançava els gironins després de rematar amb el cap una centrada de Pablo Sánchez. Els llagosterencs han tingut el domini del partit davant la incertesa dels locals, que s'han refet i han apretat els blaugrana fins el descans, però no han arribat amb freqüència a les immediacions del porter Marcos.

A la segona part el Llagostera ha defensat amb ungles i dents els intents locals, buscant els contraatacs com a la seva millor arma per fer mal. No han pogut evitar l'empat a poc menys de deu minuts pel final i gairebé immediatament després, han vist com l'àrbitre anul·lava un gol als llagosterencs per falta al porter. Marcos, amb el temps complet, ha aaparegut per salvar un punt pel Llagostera amb una magnífica intervenció.