Figueres recorda Roser Llop

Roser Llop va tornar a ser protagonista en el pavelló vell de Figueres. El mateix pavelló que havia sigut escenari de tants éxits d'aquell llegendari equip de La Casera, dirigit per Rafael Mora, que entre 1978 i 1980 va aconseguir quatre títols d'Espanya: un de juvenil, dos de júnior i un de Segona Divisió amb el pertinent ascens a Primera. El pavelló, en definitiva, que havia vist la progressió d'una jugadora molt ràpida, excel·lent en el contraatac i amb una depurada tècnica en el tir exterior.

Disset anys després que morís prematurament, el CB Escolàpies de Figueres, escola en la qual Roser Llop va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet, ha decidit instaurar un Memorial per recordar la que fou una de les millors jugadores del bàsquet femení espanyol a la dècada dels vuitanta i part dels noranta, amb 65 internacionalitats i títols en totes les categories. L'any del seu debut a Primera, amb només 19 anys, es va convertir en la segona màxima anotadora de la competició amb una mitjana de 22 punts per partit.

L'emotiu acte d'ahir va reunir en el pavelló de Figueres familiars, amics, excompanyes i gent del bàsquet. Hi havia els seus pares, Marià i Roser; el seu marit, Iñigo; la seva filla, Carla; i el seu germà, Marià. I la majoria de les jugadores d'aquell exitós equip que va començar sota la tutela de l'Adepaf i després va aconseguir els seus millors èxits amb el nom de La Casera Catalunya: Anna Junyer, amb qui va formar una parella inigualable i admirada arreu d'Espanya, Pietat Pi, Mar Prats, Ton Corominas, Rosa Vilaboy, Nuri Mallol, Anna Maria Puig, Bet Brugada i Salleras.

En l'acte previ, el president del CB Escolàpies, Ramon Pastoret, i el regidor Jordi Masquef van anunciar la intenció de posar el nom de Roser Llop a alguna instal·lació esportiva de la ciutat. També hi van intervenir el President de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, el de la territorial de Girona, Xavier Santaló, el representant d'Esports de la Generalitat, Josep Pujols, i el director del Diari de Girona, Jordi Xargayó, que va seguir com a periodista la fantàstica trajectòria d'aquell equip. Xargayó va definir Roser Llop com «tenaç, forta de caràcter i ràpida com una centella».

La jornada va concloure amb un partit de la categoria d'infantil femení entre un combinat territorial i el CB Escolàpies de Figueres. Va guanyar el combinat per 56-72. El partit va començar amb clar avantatge del combinat, però les Escolàpies, amb majoria de jugadores preinfantils, van refer-se en el segon temps. A la mitja part, van rebre uns rams de flors la mare de Roser Llop, Roser Flori, i la seva filla Carla. Els pares de Roser Llop van transmetre el seu agraïment a totes les persones que han fet possible aquest homenatge.