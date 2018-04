L'edició més trista de la Trailwalker d'Oxfam Intermón

Hi ha notícies que trasbalsen el món de l´esport i, ahir, n´hi va haver una. Va passar durant la Trailwalker que organitza, cada any, Oxfam-Intermón, una cursa solidària els beneficis de la qual van destinats a aquesta organització no governamental. Enguany els beneficis van destinats a apropar l´aigua a milers de persones que, a l´Àfrica, no hi tenen accés directe. Aquesta cursa, de 100 quilòmetres que s´ha de fer en equips de quatre persones, uneix Olot i Sant Feliu de Guíxols a través d´un recorregut de 100 quilòmetres, majoritàriament per la via verda que uneix les dues ciutats.

En el seu pas per Amer, al quilòmetre 29,5 de la prova, però, un dels participants va patir una aturada cardiorespiratòria. Dos grups acompanyaven el participant en el moment del succés, amb personal sanitari amb experiències en reanimacions cardíaques, cosa que van portar a terme, en un primer moment amb un dels desfibril·ladors dels quals disposava l´organització.

En un primer moment es va aconseguir reanimar el participant, de 55 anys d´edat, i es va portar amb ambulància fins a l´helicòpter que el traslladaria fins a l´hospital Josep Trueta de Girona. Al llarg de la nit, però, el participant va perdre la vida.

Un cop dur per a l´organització

Des d´Oxfam Intermón es van mostrar consternats per la notícia. El seu director, Francesc Mateu,, comentava que «sempre dol molt una mort en una prova esportiva, però et quedes sense paraules en veure que ha passat en una prova com aquesta, que es fa precisament per salvar-ne, de vides».

L´organització va adreçar-se als seus companys d´equip i els seus familiars per expressar-los el seu condol més sincer.

Mateu es va mostrar consternat pel succés i recordava que «amb els anys que fa que organitzem aquesta prova (aquesta ha estat la vuitena edició) mai ens havia passat res com això».