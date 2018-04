El Llagostera deixa escapar una oportunitat d'or davant un rival directe

Hi havia molt en joc al damunt de la gespa del Municipal de Santa Eulàlia des Riu. S'hi enfrontava el conjunt local, el Peña Deportiva, contra el Llagostera. Els gironins, que van acabar la jornada en plaça de descens directe cap a Tercera, van sumar un punt benvingut perquè els permet seguir sumant però alhora escàs perquè, vist com va anar el partit, podrien haver estat dos més, que els haurien deixat en una bona posició per afrontar amb garanties els propers quatre i vitals partits de lliga. Tot i això, segueixen depenent d'ells mateixos per mantenir la categoria.

Els d'Òscar Álvarez no podien començar de millor manera el partit. Als quatre minuts de joc, Alain Eizmendi rematava a boca de canó una centrada de Pablo Sánchez per marcar el primer gol i posar per davant en l'electrònic els blaugrana, que amb el marcador a favor es sentien molt segurs i sòlids especialment en defensa. La primera part dels del Gironès va ser bona, dominant el temps del partit i controlant les ocasions dels locals que, amb el marcador en contra, no tenien cap altra opció que anar a l'atac. No obstant això, en els primers 45 minuts, Marcos va haver d'intervenir en una rematada de Górriz i, abans del descans, va estar providencial en un xut de Cendrós. Això sí, Bernal, amb l'esquerra, va enviar una fuetada que va impactar al travesser i que hauria pogut suposar l'empat.

Després de patir en els últims instants del primer temps, a la represa els balears van fer un altre pas endavant i el Llagostera, tancat al seu terreny de joc en gran part dels segons 45 minuts, va veure com els locals collaven encara que també van tenir oportunitats per fer el segon i deixar el partit vist gairebé per a sentència. Aquesta ocasió arribava a poc més d'un quart d'hora pel final, quan entre l'encert de la defensa local i l'error en la rematada de Guichón no van poder cantar gol. Poc abans, Raúl Fuster havia evitat l'empat desviant un xut gairebé sobre la línia quan Marcos ja havia estat superat.

L'empenta de la Peña Deportiva va tenir recompensa al minut 84. Salinas, després d'una brillant acció individual a la frontal, va enviar un xut que va entrar al fons de la porteria i va significar l'empat. Gairebé immediatament després, un córner de Guichón va acabar directament al fons de la porteria i aquí arribava la polèmica. L'àrbitre, davant la jugada, assenyalava gol. L'assistent, en canvi, anul·lava l'acció per falta al porter. L'emoció dels últims minuts es traduïa en descontrol i ocasions, com la que va tenir la Peña al minut 90. Va aparèixer però Marcos, qui amb una aturada providencial evitava la derrota dels llagosterencs.

Els gironins afrontaran ara un partit vital; potser la gran cita d'aquesta temporada. El proper diumenge reben la visita de l'Atlètic Balears en un duel on l'equip que en surti perdedor agafarà molts números per acabar perdent la categoria. El Llagostera, que aquesta jornada l'acaba en descens directe a Tercera té 37 punts mentre que el Balears, que va guanyar còmodament l'Ontinyent (3-1), en té 38 i està en plaça de promoció de descens. La victòria és innegociable per les aspiracions llagosterenques.