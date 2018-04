L'Olot perdona la vida al Formentera i deixa escapar una gran oportunitat

De cap, amb la dreta, amb l'esquerra, a boca de canó, de fora l'àrea i a pilota aturada. L'Olot les va tenir de tots colors per marcar, com a mínim, un gol que li hagués donat tres punts més que meritoris al conjunt de Raúl Garrido, al qual el punt permet escalar una posició a la classificació però marxen amb una sensació agredolça per deixar escapar una gran oportunitat de sumar tres punts i mantenir-se a un pas d'assolir la permanència.

Va sortir amb la intenció d'encaminar ràpidament el partit l'Olot. En uns primers minuts sense cap dominador de la pilota, van ser els gironins els que. abans dels deu minuts, van gaudir de tres ocasions, dues de les quals claríssimes, per marcar el primer gol del partit. Marc Mas va tenir la primera, quan sol davant Marcos no va poder connectar amb el cap una centrada de Guzmán quan ho tenia fet per marcar. Uns segons més tard, el mateix Guzmán, amb un xut des de la frontal, va enviar l'esfèrica a fora. I poc després, la més clara: Xumetra va driblar el porter visitant i la seva centrada xut va arribar als peus de Cosme, que sense porter va veure com, quan feia el xut i es cantava el primer gol, Bonilla, providencial, es creuava per evitar l'1-0.

Els de Raúl Garrido van sortir en tromba a sumar el primer gol i el Formentera va sobreviure com va poder. Tot això, però, en el primer quart d'hora del partit. A partir d'aleshores, l'enfrontament es va igualar al màxim i el conjunt visitant va aconseguir lligar de ben a prop els contraatacs locals. A mesura que el descans s'apropava, els balears semblaven tenir menys pressió i controlar millor el partit sobretot emocionalment, encara que el porter titular ahir de l'Olot, Guillem Sacrest, no va haver d'intervenir en cap ocasió. De fet, l'únic xut dels formenterencs en els primers 45 minuts arribava al 34, amb un llançament de Nando Quesada que sortia molt desviat.

La segona part s'iniciava amb un ritme similar al que va finalitzar el primer temps. Joc dividit i sense ocasions. Tot i no generar perill, el Formentera es trobava còmode sobre el terreny de joc, sense patir en defensa però tampoc generant res a prop de la porteria de Sacrest. La primera rematada de perill al segon temps va ser dels visitants quan Crespo, després d'un eslàlom, va rematar per sobre el travesser. Immediatament després, l'Olot va tenir el primer gol en una doble i clamorosa ocasió. Pedro robava al mig del camp i la cedia a Marc Mas, que veia com el porter Marcos, amb una gran mà, evitava el gol. El rebot el caçava Hèctor Simón, que amb el porter superat va enviar un xut amb l'esquerra desviat.

Aquesta ocasió va esperonar els olotins, que van tenir una altra inmillorable ocasió per fer el primer gol. Novament Marc Mas, amb tot a favor, va enviar el seu xut a fora després d'una passada de la mort de Xumetra. Incomprensible com els garrotxins no havien transformat fins al moment cap de les clares ocasions que van tenir. No era el migdia de Marc Mas, que a poc més de deu minuts pel final tornava a creuar massa un xut quan es trobava en una bona posició per marcar. Pedro, a la següent jugada, feia lluir un Marcos que enviava la pilota a córner. El duel es convertia en un monòleg olotí, que estava pagant la falta de punteria i no va tenir temps per fer el gol que els donés tres punts vitals en el seu camí cap a la salvació.