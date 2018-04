Punt i rècord per a un sòlid Peralada

Repartiment de punts entre Peralada i Alcoià, dos equips que se situen un pas per sobre dels equips que lluiten per no perdre la categoria però sense lligar encara la permanència. De fet, com el mateix entrenador dels gironins indicava, «ens falta una victòria» per lligar la salvació.

En el duel davant el conjunt l'alacantí, Chicho va deixar enrere el sistema amb cinc defenses per jugar amb quatre i introduir més pólvora en atac a diferència del que va passar fa una setmana al camp del Llagostera. Homes com Soni, Paik, Andzouana, Serrano i Manel formaven la parcel·la ofensiva dels locals, que sabien que amb una victòria tindrien gairebé assegurada la salvació virtual però es van trobar amb un rival que, amb un punt menys, tenia el mateix objectiu. Sigui com sigui, la prioritat dels dos conjunts era no perdre i això es va veure sobre el terreny de joc.

En el primer tamps, la igualtat va ser protagonista, encara que els peraladencs van tenir les millors arribades. Sobretot mitjançant la velocitat de l'extrem David Serrano, que amb un xut que va sortir alt i una bona centrada per a Manel, que no va saber aprofitar, va generar perill a la porteria defensada per Bañuz. Per part dels visitants, només una rematada creuada de l'experimentat López Silva va inquietar Marc Vito.

A la segona part el Peralada va avançar línies i va fer més mèrits per guanyar que no pas l'Alcoià. Era un bon símptoma per als gironins que el millor del partit comencés a ser el porter Miguel Bañuz. Èric Montes, que ha tornat en plena forma després de superar la seva lesió, va fer lluir el porter valencià, que va treure una bona mà per evitar el gol. Poc després, Bañuz va tornar a aparèixer per evitar la diana, aquesta vegada, de Kevin Soni.

La millora del conjunt xampanyer a la segona meitat era evident i només faltava tenir l'oportunitat per perforar la porteria contrària, fet que hauria suposat sumar uns punts que haurien estat gairebé definitius. No va ser així, en gran mesura, pel treball defensiu visitant que, en els segons 45 minuts amb prou feines van trepitjar l'àrea de la porteria defensada per Marc Vito. La nota negativa va ser l'expulsió, a dos minuts de la conclusió, del davanter Kevin Soni.

Al final, els dos equips es van repartir els punts, encara que, per ocasions, probablament el Peralada es mereixia alguna cosa més. El proper cap de setmana els de Chicho visiten el camp del Cornellà, a la recerca de tres punts que, virtualment, els donin la permanència.