Tercera victòria seguida d'un Figueres, que continua sominant amb el «play-off»

El Figueres està en ratxa i ja encadena nou partits consecutius sense conèixer la derrota. Amb la d'ahir al camp de La Pobla Mafumet (1-2) els alt-empordanesos van sumar la seva tercera victòria seguida, el que els permet seguir somiant amb les opcions d'entrar en llocs de play-off d'ascens.

El d'ahir era un matx complicat per al conjunt entrenat per Yeto i Damià Abella, davant un rival situat en llocs de promoció i que feia deu jornades que no perdia. Tot i això, elss figuerencs es van saber refer a un gol inicial dels tarragonins just abans del descans per acabar remuntant en la segona part amb dianes de Ferrón i Bona.

Va ser un partit en què els dos equips van fer una aposta ofensiva clara i es van barallar per tenir la possessió de la pilota. Això va fer que es creessin espais en atac i es veiessin oportunitats en totes dues porteries.

Però com va dir Aitor Yeto després del partit «la maduresa és molt important per guanyar». Això mateix va demostrar el Figueres davant un rival que té molts bons jugadors però que «són futbolistes inexperts que a vegades en situació de pressió els costa gestionar aquests moments».

El pròxim partit del Figueres és a Vilatenim, on fa cinc partits que no perden, davant el líder i ja campió de la Tercera Divisió, el filial de l'Espanyol. El duel serà diumenge a les 16.30 h.

El Figueres continua a 6 punts dels llocs de play-off després de la victòria del Terrassa. Amb l' average perdut amb els barcelonins s'ha de guanyar el filial blanc-i-blau per seguir somiant.