Les últimes quatre finals per al Peralada, l'Olot i el Llagostera buscant la salvació

A quatre jornades del final de la lliga regular de Segona B, el futur dels tres equips gironins a la categoria, Peralada, Olot i Llagostera, continua sense estar matemàticament assegurat. N'hi ha, com el filial del Girona, que gràcies als seus 43 punts, amb un triomf més en faran prou per aconseguir-ho, mentre que els altres dos, Olot i, sobretot, Llagostera, necessitaran filar molt prim perquè s'han quedat amb menys marge de maniobra. Els garrotxins disposen de dos punts de marge respecte al descens directe i un sobre la promoció. Els blaugrana van caure de nou diumenge en posicions de descens tot i empatar al camp del Peña Deportiva i sí, diumenge, tot i que la paraula final de tant utilitzar-la pot semblar molt gastada, se la jugarà de valent al Municipal amb l'Atlètic Balears, que és just l'equip que té per davant.

El Llagostera, números en mà, és qui ho té pitjor, però en canvi depèn d'ell mateix perquè el calendari l'enfrontarà amb rivals directíssims les pròximes dues jornades. Diumenge amb el Balears, que té just per davant. I en la següent jornada a l'Atlètic Saguntí, que amb 39 punts, els mateixos que l'Olot, marca ara la permanència directa. Guanyant aquests dos duels hi haurà molt camí fet per afrontar els dos darrers duels, contra un Ontinyent que ja no s'hi jugarà res, i al camp de l'Hèrcules, que també ho tindrà tot fet.

Molt més durs semblen els rivals de l'Olot. D'entrada diumenge juguen al camp del líder, el Mallorca, que tot i que no passa pel seu millor moment (una victòria en les darreres vuit jornades), segueix sent un rival perillós. Tot seguit rebran el València Mestalla al Municipal i, per acabar, jugaran amb un Lleida que ara és cinquè i que pot acabar d'esgotar les seves opcions de fer play-off d'ascens, i un Elx que segurament ja tindrà la plaça assegurada matemàticament.

El Peralada, mentretant, jugarà diumenge a Cornellà contra un altre equip que també pugna per fer la fase d'ascens, rebrà l'Ebre, visitarà el Vila-real B i tancarà la lliga al Municipal davant del Formentera, que si no està matemàticament descendit, s'estarà jugant la permanència.

Una cosa sembla força clara: si els tres gironins de Segona B es volen salvar, hauran de millorar el rendiment que van oferir a la primera volta contra aquests mateixos rivals. El Peralada, per exemple, tan sols va sumar un punt d'aquests dotze (un empat contra l'Ebre), mentre que l'Olot en va arreplegar cinc (empats amb Mallorca i València, victòria contra el Lleida i derrota amb l'Elx) i el Llagostera, sis (triomfs davant del Balears i Saguntí, i derrotes amb Ontinyent i Hèrcules).



Un Peralada de rècord

El Peralada, l'equip més ben classificat dels tres gironins de la categoria de bronze, duu números de rècord des que Narcís Pèlach Chicho va assumir-ne la banqueta després de la marxa d'Arnau a la Xina. La segona volta de l'equip empordanès és digna de play-off i els ha permès sortir de la zona de descens i tenir la permanència molt a l'abast. Una de les claus és la ratxa d'imbatibilitat del porter Marc Vito, que després de tornar a deixar a zero la seva porteria contra l'Alcoià diumenge ja suma 653 minuts i 7 partits sencers sense rebre cap gol. El darrer li va fer l'Aragó fa vuit jornades. Diumenge el filial del Girona té una sortida complicada a Cornellà, contra un equip que vol ser a la fase d'ascens a Segona A.

L'Olot va aconseguir mantenir la porta imbatuda diumenge contra el Formentera amb el juvenil Sacrest, que ja havia jugat contra l'Alcoià, sota els pals per la sanció de Ginard. També hi serà el proper cap de setmana a Mallorca. El gran maldecap per als garrotxins és la falta de gol (cap en els dos darrers compromisos a casa). El Llagostera, per la seva banda, s'ha vist condemnat per la seva irregularitat com a local, tot i que ara el Municipal pot tenir la clau de la salvació.