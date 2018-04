Els últims serveis de Magali Mendy

Magali Mendy és una de les grans revelacions de la temporada a Lliga Femenina-1. Diumenge, l'aler francesa va ser la màxima anotadora en la clara victòria de l'Spar Citylift Girona sobre el Mann Filter (87-64) i, de cara a la més que probable nova final contra el Perfumerías, la seva velocitat i facilitat per encarar la cistella contrària serà un dels arguments amb que comptarà Èric Surís. Els serveis de Mendy en aquesta lluita pel títol seran, però, els darrers que podrà fer la jugadora francesa a la causa de l'Uni perquè, igual que en el cas de la seva companya Shante Evans, a Fontajau ja tenen clar que no renovarà i que la temporada vinent jugarà al bàsquet francès.

El fitxatge de Mendy ha estat una d'aquelles apostes exitoses de Pere Puig perquè, ara fa un any, l'aler estava jugant a la segona divisió del bàsquet del seu país, amb l'Avenir Chartes, i ara, després d'una temporada a Girona, veu com se li han obert les portes dels millors equips de la lliga francesa, que li han presentat ofertes que, des del punt de vista econòmic, l'Uni no pot igualar. Clubs com Bourges, Flammes Carolo (on sembla que hi anirà el curs vinent Queralt Casas), Villeneuve d'Asq, Landes o Lió (on enguany està brillant Haley Peters) cada any estan invertint més diners per fer bones plantilles a França.

Amb Shante Evans compromesa amb un equip europeu i Magali Mendy camí de retorn al bàsquet francès, on per primer cop jugarà a la màxima categoria, els responsables esportius de l'Spar Citylift Girona esperaran ara al final de temporada per parlar de possibles noves renovacions. Així, de moment, de cara a la propera temporada, l'Uni s'ha assegurat la continuïtat del tècnic, Èric Surís, i tres peces clau de l'actual plantilla: Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch. A més, Helena Oma també va allargar una temporada més la seva vinculació amb el club gironí abans de marxar cedida al Cadí La Seu, on ha acabat el curs jugant a bon nivell.

En una plantilla amb una base tan contrastada com Núria Martínez, dues exteriors del nivell de Rosó Buch i Nicole Romeo (totes dues amb bona experiència a la lliga), i una futura estrella del bàsquet estatal com María Conde, Magali Mendy ha sabut fer-se un lloc sense tenir experiència prèvia a primer nivell. Fins aquesta temporada, Magali Mendy només havia jugat a la segona divisió francesa i una temporada, ara fa dos anys, amb el Keltern alemany. A Girona, però ha explotat fent molts bons números en un equip, com l'Uni, on es reparteixen molt els minuts. En lliga, Mendy ha registrat gairebé 10 punts, 4 rebots i 2 pilotes recuperades en 22 minuts per partit. A l'Eurocup, la francesa encara va aixecar una mica més les seves prestacions superant els 11 punts i capturant gairebé 4 rebots i mig per partit. En la competició europea, Mendy ha estat la jugadora amb més minuts en pista, 25,5, només per darrere de Núria Martínez.

Els mèrits de Magali Mendy són evidents i la seva bona temporada no ha passat desapercebuda a Girona, ni tampoc a fora d'aquí. L'Uni va apostar per ella pensant que a l'elit podria rendir igual que ho feia a la segona divisió francesa. I ella ho ha fet. La seva temporada a Fontajau ha convertit Magali Mendy en una jugadora molt desitjable per als principals equips francesos i això l'allunya de Girona. Abans, però, Mendy encara té molt a dir per ajudar l'Uni en la lluita per la lliga. Dijous en el segon partit dels quarts de final a Saragossa i, si no hi cap sorpresa, en la final.