El Barça pateix a Vigo però es manté invicte i s'acosta al títol

El Barça va aconseguir esgarrapar un punt de Vigo, en un partit que va tenir de tot. Els blaugrana van mantenir la seva condició d'invictes tot i jugar els últims 20 minuts amb un home menys per l'expulsió de Sergi Roberto, un dia en què Ernesto Valverde va fer rotacions tot pensant en la Copa i el Celta es va fer un fart de generar ocasions sense gaire sort. Amb aquest 2-2, el Barça fa un pas més cap al títol i ja és a només sis punts de convertir-se en campió de manera matemàtica.

L'expulsió de Sergi Roberto al segon temps, just 10 minuts després d'haver entrat al camp, va marcar un partit en què Marc-André Ter Stegen va estar de nou incommensurable, salvant diversos gols encara que imprecís en l'empat final del Celta. Però també el Barça es va mostrar ofensiu i va disposar d'ocasions.

Futbol d'atac i ocasions no en van faltar en cap de les porteries. Una rematada de cap al pal de Paulinho per al Barça i una altra fusta del jugador del planter Brais Méndez per al Celta de Vigo van avisar de com seria el duel. La llauna es va obrir per via blaugrana i d'Ousmane Dembélé, qui va xutar de voleia la pilota de primeres per marcar el seu primer gol a la Lliga amb el Barça en 13 partits, tot i que ja havia vist porteria a la Lliga de Campions. Un error dels locals va propiciar el robatori de Philippe Coutinho, que la va enviar per Alcácer. Aquest la va intentar posar per Denis Suárez però Dembélé, que arribava des del darrere, es va avançar per marcar.

Però poc li va durar l'alegria als blaugrana, que van veure com els locals empatarien abans del descans. Jonny va rematar en línia de gol anticipant-se a Yerry Mina, de nou titular a l'eix de la defensa al costat de Thomas Vermaelen, un centre de Maxi Gómez després d'una contra llançada per Iago Aspas que es va iniciar per un error en la sortida de pilota del Barça per part d'André Gomes. Un gol que feia justícia al que s'havia vist fins aquell moment. I és que el Celta, de la mà de Brais Méndez, havia obligat a lluir-se a Ter Stegen, que va protagonitzar una aturada d'aquelles que es mereixen una bona fotografia. A la segona part el Barça va tenir més control, sobretot quan Leo Messi i Sergi Roberto van entrar al camp al minut 60 i encara amb mitja hora de partit per davant. El pànic provocat per l'argentí va propiciar que el Celta reculés, el Barça toqués més i millor la pilota i que arribés l'1-2.

En una bona jugada entre Nelson Semedo i Ousmane Dembélé per la dreta, el lateral portuguès va centrar i Paulinho, entrant amb força, va rematar una pilota que va desviar Sergio i que Paco Alcácer va acabar empenyent la xarxa, amb un suau toc, per aconseguir el gol que posava als de Valverde momentàniament per davant en el marcador.

Però l'expulsió de Sergi Roberto va tornar a canviar l'escenari i el Celta es va sentir còmode i dominador, amb temps per intentar la remuntada. Va apostar per defensar-se el Barça, que acabaria encaixant el gol de l'empat. Iago Aspas acabaria rematant amb el braç una pilota que Ter Stegen, en el seu únic error de tota la nit, no va saber rebutjar amb encert. Ell mateix i sobretot Lucas Digne van evitar el tercer. Al final, un 2-2 que dificulta les opcions europees del Celta i que deixa al Barça cada cop més a prop del títol. Quan queden 15 punts en joc, en farà prou amb 6 per ser campió. Una qüestió que ara no preocupa al vestidor. I és que dissabte toca cita gran: la final de Copa al Wanda Metropolitano contra el Sevilla.