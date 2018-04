El futbol modest de l'Alt Empordà es bolca per ajudar una nena malalta

El futbol modest de l'Alt Empordà mostrarà el proper 1 de maig a Cabanes la seva cara més solidària. Aquell dia, les rivalitats quedaran aparcades i l'únic objectiu dels 18 equips que formen el grup 30 de Quarta Catalana serà aconseguir com més recursos econòmics millor per a la família de la Paula, una nena de Figueres de tot just un any que ha estat operada recentment d'una lesió al cap i que a partir d'ara haurà de seguir un costós tractament de nou mesos a Barcelona. La idea d'organitzar una jornada de futbol solidari va néixer a primers d'abril des del Cabanes perquè la mare de la nena, Raquel López, havia sigut jugadora i entrenadora assistent del club. El pare, Juanma Rojas Chicho, també és molt conegut a la comarca dins dels cercles futbolístics i actualment és el tècnic del Vilafant.

El telèfon de Fran Lara, l'entrenador del Cabanes, treu fum des que es va llançar la proposta. L'1 de maig les activitats arrencaran a 2/4 de 10 del matí amb un torneig de prebenjamins i després de dinar seguiran amb el plat fort, un duel Cabanes - Combinat de Quarta Catalana (16.00) i el partit Cabanes B - Gurb de cadets. L'entrada solidària al camp valdrà un euro i, a banda d'això, es faran diversos sortejos. A Lara se li ofereixen entrenadors per dirigir la selecció de la lliga, jugadors, clubs i també fins i tot empreses que ofereixen material per sortejar. «Tothom vol col·laborar», assegurava ahir, sorprès pel ressó que cada vegada més va tenint la jornada.



Una manera d'ajudar

«Nosaltres només volem ajudar. Els pares de la Paula no ens han demanat res, la iniciativa és nostra i l'únic que vam fer va ser demanar-los permís per fer-la. Tots els clubs del grup 30 hi col·laboraran, la idea és que vinguin un parell de jugadors per equip, i ara ens trobem que fins i tot hem rebut peticions d'equips d'altres categories que ens proposen fer més coses i ho haurem d'estudiar», afegeix el tècnic del Cabanes. Fran Lara destaca que tant Juanma Rojas com Raquel López estan «molt agraïts» per la iniciativa i subratlla que «en els temps que corren que hagin pogut crear aquesta onada solidària és molt lloable».

Des de la Federació també s'ha donat suport absolut a la iniciativa, igual com des del Col·legi d'Àrbitres, molts dels quals s'han dirigit al Cabanes oferint-se per xiular el partit del dia 1. Ara està per determinar qui serà l'entrenador del combinat de Quarta Catalana. Una de les propostes és que sigui el pare de la Paula, Juanma Rojas, però caldrà veure si hi té disponibilitat. La nena, que tot just ha complert un any, va ser operada fa unes setmanes d'una greu lesió al cap i ara haurà de començar un procés de recuperació molt llarg i costós. La jornada solidària, a banda dels recursos econòmics que pugui generar, també pretén ser una mostra d'afecte i suport cap a la família en aquests moments complicats.

Des del Cabanes s'espera una assistència massiva d'espectadors («veurem com ens ho fem per organitzar l'aparcament», diu Fran Lara, mig en broma, mig seriosament), i per aquells que no hi puguin ser presents però tinguin ganes de col·laborar hi ha obert un compte per ingressar-hi donatius (ES54 2100 0370 8501 0069 8539). La iniciativa també estan agafant alta volada a través de les xarxes socials, on s'ha escampat com la pólvora i ha permès ampliar-ne la difusió. «És emocionant veure com la gent té ganes d'ajudar. Esperem una jornada emotiva i que ens permeti donar un cop de mà a la família», sentencia Lara.