I si Jelena Dubljevic no hagués encertat?

Aquest vespre, el Galatasaray guanyarà l'Eurocup. L'equip entrenat per Marina Maljkovic, filla de l'històric Bozidar Maljkovic, juga la tornada de la final de la competició a la pista del Reyer Venezia amb 22 punts de renda del partit d'Istanbul que, si no hi ha un daltabaix molt improbable, donarà el títol a les turques. Amb una plantilla de primer nivell d'Eurolliga, no és gens estrany que el Galatasaray guanyi l'Eurocup. Però, ara fa un mes i mig, les turques van tenir un peu fora de la competició en els quarts de final quan l'Spar Citylift Girona va ser capaç de guanyar en l'anada a Istanbul (62-65) i de tornar a jugar de tu a tu a les turques en la tornada a Fontajau, on només un agònic tir de quatre metres de la montenegrina Jelena Dubljevic va eliminar l'Uni (67-72).

«Amb la victòria del Galatasaray, si com sembla s'acaba confirmant, es reafirma el gran pas endavant que ha fet el club en aquesta Eurocup», apunta el director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, per a qui després de superar com a primers una fase de grup on hi ha rivals de la talla del Landes, d'eliminar l'Olympiacos grec i el Ragusa italià en dues eliminatòries, i de posar contra les cordes el Galatasaray, l'Uni ha demostrat que té «capacitat de competir contra qualsevol rival». El bon paper en aquesta Eurocup hauria de servir, a parer de Pere Puig, per «esperonar-nos com a club a seguir creixent i assolint nous reptes».

Contra el Galatasaray, l'Uni va donar un cop sobre la taula en el partit d'anada a Istanbul. En una de les pistes més complicades d'Europa, l'equip que entrena Èric Surís va jugar un partit gairebé perfecte dominant la lluita pel rebot (46 a 32) contra un rival amb jugadores de la capacitat física de Petronyte, Kobryn, Dubljevic o Davis; aguantant les ratxes anotadores d'una estrella de primer nivell mundial com Quigley; i no posant-se nerviós quan una zona de Marina Maljkovic va posar el Galatasaray cinc punts per sobre amb Dubljevic veient la cistella molt gran (58-53). L'Uni va aguantar, i, amb Núria Martínez i Nadia Colhado assumint protagonisme, les gironines van acabar guanyant per tres punts (62-65). En el partit de tornada a Fontajau, l'Uni va tornar a rendir a molt bon nivell. El partit va ser igualat, amb el Galatasaray jugant al límit del contacte físic davant la poca personalitat de la parella d'àrbitres portuguesos, i l'eliminatòria es va acabar decidint en un cara o creu final. Hauria pogut guanyar qualsevol dels dos, però el bàsquet de Dubljevic va decantar la balança del costat d'un Galatasaray que després va deixar fora el Perfumerías Avenida en les semifinals i està passant per sobre del Venècia en la final que acaba avui. Què hauria passat si Dubljevic no hagués encertat aquell tir a Fontajau? No ho sabrem mai.