Mor l'exfutbolista Jordi Seriñá

Format al Coma Cros, Jordi Seriñá va jugar a un munt d'equips gironins entre el final de la dècada dels seixanta i tota la dels setanta fins que es va retirar al Salt l'any 1980 passant de la gespa a les banquetes, on també va passar per diferents equips del futbol regional de les comarques de Girona com el mateix Salt, l'Esplais o els conjunts de futbol base de l'escola Bell-lloc. «Com a persona i com a futbolista no li podies retreure mai res, era exemplar en una cosa i en l'altra», recordava ahir l'històric tècnic banyolí Xavi Agustí sobre Jordi Seriñá, que ell havia entrenat tant al Figueres com al Banyoles i que va morir dilluns a l'edat de 71 anys. Seriñá va jugar amb Anglès, Olot, Palafrugell, Figueres, Banyoles i Salt, on va penjar les botes.

«En Seriñá era un defensa lliure de molta classe, recordo que feia moure la pilota amb passades de quaranta o cinquanta metres en una època on els camps no estaven tan bé com ara», detallava un Xavi Agustí que tenia al cap «els gols que havia marcat a Banyoles, xutava molt bé les faltes». Agustí i Jordi Seriñá també havien coincidit a Tercera Divisió amb el Figueres en l'època d'Antonio Pagès de president i amb gent com Vilarrodà, Cortada, Vivolas o Barto Pàges a la plantilla.

Jordi Seriñá era vidu de Maria Dolors Guinart, tenia dos fills, Marta i Jordi, i tres netes: Èlia, Jana i Isolda.