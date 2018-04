L'Uni jugarà la seva quarta final de lliga consecutiva

L'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida es tornaran a enfrontar per quarta vegada consecutiva a la final de lliga que començarà dijous vinent a Salamanca després que avui les gironines hagin tornat a derrotar el Mann Filter en el segon partit de la semifinal. L'Uni s'ha emportat la victòria a Saragossa per 44-57 en un partit on l'equip d'Èric Surís ha sabut posar-se l'uniforme de treball per guanyar un partit on cap dels dos equips ha estat encertat en atac. Rosó Buch ha estat la millor jugadora d'un Uni que ha acabat trencant el partit en el tercer quart contra un cansat Mann Filter.