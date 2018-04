L'Espanyol cessa Quique Sánchez Flores abans de la visita a Montilivi

El RCD Espanyol ha informat aquest divendres de la destitució del fins ara entrenador del primer equip, Quique Sánchez Flores, i del director esportiu, Jordi Lardín, pel "rendiment esportiu" del conjunt blanc i blau en els últims mesos, i ha anunciat que David Gallego , que dirigia el filial, es posarà al comandament del quadre català fins a final de temporada dos dies de jugar contra el Girona a Montilivi el proper diumenge.

"El club ha pres aquesta decisió fruit del rendiment esportiu del primer equip i amb la clara voluntat d'afrontar les jornades restants de la present temporada i la preparació del curs esportiu 2018-19 en les millors condicions", diu el comunicat del club català.

El preparador madrileny va assumir el comandament de l'equip espanyolista al juny de 2016. Aquesta temporada, en què va aconseguir fer-se amb la Supercopa de Catalunya, l'equip va acabar vuitè Laliga Santander. En la present campanya, el quadro periquito marxa setzè amb 36 punts, després de collir vuit victòries, 12 empats i 13 derrotes.

"El RCD Espanyol agraeix a Quique Sánchez Flores la seva dedicació i el treball en aquestes dues temporades al club, on ha estat una figura important liderant el projecte des de la banqueta i li fa arribar els millors desitjos envers el seu futur professional", assenyala el club .

D'altra banda, l'entitat barcelonina també ha confirmat que l'entrenador de l'Espanyol B, David Gallego, assumirà de manera interina la funció d'entrenador del primer equip, ja des d'aquest diumenge al derbi contra el Girona a Montilivi.

A més, informa que Gallego tornarà a posar-se al capdavant del filial masculí per afrontar el 'play-off' d'ascens a Segona Divisió B, a finals del mes de maig. Mentrestant, assumiran les seves funcions els tècnics assistents, Carlos Castro i David Charcos.

Juntament amb Sánchez Flores també s'ha acomiadat a Jordi Lardín, que serà substituït "temporalment" per Óscar Perarnau, director general esportiu de l'entitat. "El club vol agrair molt especialment la tasca realitzada per Jordi Lardín en aquesta etapa com a màxim responsable tècnic, en primer terme, del futbol base, des de 2012 fins al 2017, i últimament del primer equip i el filial masculins", afirma.

"Lardín, llegenda de l'entitat com a futbolista, ha demostrat sempre un compromís i dedicació a l'altura del seu sentiment perico i el RCD Espanyol li vol agrair profundament la seva aportació durant aquests últims sis anys així com desitjar-li els majors èxits d'ara en endavant en els àmbits personal i professional ", conclou.