El Bordils perd a la pista del líder, l'Alcobendas, que encara no ha encaixat cap derrota com a locals. Els de Catarain es van aconseguir posar per davant el marcador (7-8), però en els últims 10 minuts de la primera part els madrilenys van agafar avantatge i se'n van marxar amb un avantatge de 3 gols al descans (14-11), una distància que seria igual al final del partit (25-22).