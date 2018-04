L'afició blaugrana torna a xiular l'himne

Els xiulets dels aficionats del Barça i els aplaudiments de l'afició del Sevilla van rivalitzar el duel d'aficions durant l'himne d'Espanya previ a la disputa de la Copa del Rei, celebrada ahir a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid.

Tal com ve sent habitual durant els últims quatre anys, en què el Barça sempre ha arribat a la final copera, els seus aficionats van xiular l'himne nacional, que es va escoltar durant 50 segons mentre el rei Felip VI presidia el partit des de la llotja d'autoritats. Abans de començar el partit, molts aficionats del Barça es varen queixar a través de les xarxes socials perquè la Policia Nacional els requisava les samarretes grogues que portaven.

Mentre va sonar l'himne, la mitjana en el so va ser de 110 decibels amb pics màxims de 115, nivells similars als que s'escolten dins d'una discoteca o als que pot arribar a generar un trepant. No es va assolir la barrera dels 120 decibels, a partir de la qual es considera que el soroll comença a ser nociu per a la salut.

A més, en el minut 17, tal com sol ser tradicional en cada partit al Camp Nou, des de la grada blaugrana es va escoltar el càntic d'«Independència!». Igual que en el minut 25 es va escoltar «Llibertat!» en referència als polítics catalans empresonats. Tots dos càntics van durar tot just uns segons i van ser respostos amb xiulets per l'afició del Sevilla. En canvi, en un moment de la segona part també es va sentir la cançó Que viva España per part dels aficionats andalusos, resposta amb una xiulada dels seguidors blaugrana.