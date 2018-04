El Llagostera es guanya mitja permanència

A la primera part la tensió i els nervis s'han imposat al futbol. Llagostera i Atlètic Balears es jugaven mitja vida en un partit transcendental per evitar el descens. L'ocasió més clara de la primera meitat l'ha tingut el visitant Quique amb un cop de cap que ha sortit desviat per poc. Al límit del descans, Leo Ramírez de falta directa, ha fet l'únic xut dels blaugrana en els primers 45 minuts. El canari ha estat l'autor de l'únic gol del partit als 10 min de la represa. Un penal innocent comès pel visitant Malik que ha fallat Ramírez però en el rebot ell mateix ha marcat l'1 a 0 que acabaria sent definitiu. Tot i quedar encara més de mitja hora per endavant, els mallorquins només han tingut una bona ocasió per empatar encara que no han xutat cap vegada entre pals. Amb la victòria el Llagostera surt del descans directe quan només queden nou punts en joc.