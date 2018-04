El Peralada aconsegueix la salvació virtual a Cornellà

Victòria gairebé definitiva del Peralada per la salvació. L'equip entrenat per Chicho ha completat un brillant partit al camp del quart classificat, el Cornellà, sentenciant el duel en un minut màgic a l'inici del segon temps (0-2). A més, Marc Vito acumula un nou partit sense rebre gol i ja són més d'onze hores en les que el Peralada no ha vist perforada la seva porteria.

Després de veure com l'àrbitre no concedia un clar gol fantasma d'Álamo després d'un molt bon llançament de falta, als sis minuts del segon temps, Joel Arimany, de penal, ha avançat els gironins. Un minut després, a la següent jugada, Andzouana marcava el segon i encarrilava el partit.

El Peralada no ha patit en excés en defensa i fins i tot podria haver marcat algun gol més i guanyar per un marcador més ampli.

Els tres punts deixen els alt-empordanesos amb set de marge respecte el descens quan en queden nou en joc. La permanència, virtualment assegurada.