Espectacular triomf del Peralada que li dona la salvació virtual

La victòria de la permanència. El Peralada, molt sòlid, va guanyar al camp del Cornellà per sentenciar virtualment la salvació a Segona B. Els gols de Joel Arimany i Andzouana permeten als gironins agafar un avantatge de set punts amb la promoció de descens i vuit respecte el directe quan només en resten nou en joc.

Lluitant per diferents objectius, els locals per una plaça de promoció d'ascens i els gironins per certificar virtualment la salvació, Cornellà i Peralada es van mostrar molt respecte durant tot el partit i en el primer temps, l'especulació va ser constant i cap dels dos conjunts va prémer l'accelerador per buscar el primer gol del partit. No obstant això, els peraladencs estaven completant un molt bon partit i van anar de menys a més a mesura que anaven avançant els minuts. Després d'un petit ensurt per a Marc Vito, que va atrapar de manera ortopèdica una rematada senzilla de León, va arribar una acció polèmica que hauria pogut ser clau per a l'esdevenidor de l'enfrontament. Sergi Álamo va executar brillantment un xut llunyà de falta que va tocar el travesser i va botar clarament dins la porteria. L'àrbitre i l'assistent no ho van veure així i no van concedir un gol legal a favor de l'equip de Chicho, que es conformava a marxar al descans amb l'empat inicial al marcador.

Ho va solucionar el Peralada amb dos gols en un minut a l'inici de la segona meitat. Joel Arimany, transformant un penal comès sobre ell mateix (el primer de tota la temporada a favor dels xampanyers), avançava els gironins i immediatament després, Andzouana, amb el porter Craviotto ja superat, marcava a plaer el segon. Un minut màgic per encarrilar el partit. Des d'aleshores i fins al final, poc van patir els blanc-i-verds per mantenir la victòria i, fins i tot, haurien pogut aconseguir un marcador més ampli. El Peralada podria certificar la salvació matemàtica diumenge a casa contra l'Ebre.