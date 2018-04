Un gol de Leo Ramírez permet al Llagostera sortir de la zona de descens

Victòria vital i transcendental per al Llagostera. La paraula derrota no existia en el diccionari dels blaugrana, que van completar un bon partit, sobretot físicament, i van deixar l'Atlètic Balears sense xutar pràcticament cap vegada a porteria. Leo Ramírez, que anotava després d'aprofitar el rebot d'un penal que ell mateix havia fallat, sentenciava el duel per als gironins, que amb els tres punts acaben la jornada fora del descens i de la promoció i amb més ambició que mai per eludir el descens en els tres partits, de ben segur d'infart, que queden en joc.

Molt poca història per explicar en una primera part on la tensió i els nervis es van imposar al futbol. El Balears va arribar amb més freqüència a l'àrea contrària però sense perill, mentre que el Llagostera no va xutar fins a l'últim segon del primer temps. Els primers minuts de partit van ser molt intensos, amb accions fregant la il·legalitat. Els dos equips ho posaven tot i anaven al límit, conscients de la importància dels punts i de la urgència d'evitar la derrota. El joc aeri, amb constants pilotades amunt i amb les defenses imposant-se als atacs va ser una constant dels primers 45 minuts. Semblava que el conjunt balear hi anava més en atac i sobretot, a través de centrades, la majoria d'elles sense arribar a bon port, és quan els de Manix Mandiola van inquietar un Marcos que només va veure perillar el zero al seu marcador en una ocasió. L'única dels visitants, en una rematada de cap de Kike que va sortir fora per molt poc. Aquesta arribada va ser ja passada la mitja hora de joc i abans del descans, Leo Ramírez, de falta directa que va atrapar sense problemes el porter visitant Aulestia en l'únic xut en tot el primer temps per part de l'equip d'Òscar Álvarez.

La tònica a la segona meitat semblava ser la mateixa però als deu minuts de la represa es va produir una jugada que va canviar el destí del partit. El visitant Malik va cometre penal, per culpa d'unes mans tan clares com innocents. Leo Ramírez va ser l'encarregat de llançar-lo, però el seu xut el va aturar Auelstia. Al rebot, però, el mateix migcampista canari va enviar la pilota al fons de la xarxa per avançar el conjunt llagosterenc a l'electrònic, en un pas importantíssim per encaminar la victòria.

A partir d'aleshores es podia preveure que l'Atlètic Balears, extremadament necessitat, anés descaradament a per la victòria però això no va ser així. Els blaugrana sobrevivien sense patiments encara que tampoc tenien opcions de sentenciar el partit, però els minuts, cor rien a favor dels gironins.

No obstant, en l'única clara que van tenir els mallorquins per empatar van estar a punt de fer-ho. El central Sergio, totalment sol i a l'àrea petita, no va saber resoldre una centrada lateral i va enviar la pilota per sobre la porteria de Marcos. La verge va baixar per salvar el Llagostera, que no va patir més per aconseguir tres punts vitals. La mala notícia, les sancions. Gabarre, que va acabar expulsat i el central Viale, que va veure la cinquena targeta groga, no podran jugar el proper cap de setmana.

I no serà un partit qualsevol. Tot el que queden són finals però, la propera jornada, els d'Òscar Álvarez visiten el camp de l'Atlètic Saguntí, un altre dels grans rivals dels gironins per evitar el descens de categoria.

Serà el primer dels tres partits que queden per disputar i la victòria tornarà a ser vital per als llagosterencs, que arribaran al duel amb moral després de la treballadíssima victòria d'ahir al migdia.