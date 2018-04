La voluntat de l'Olot no pot amb un sòlid Mallorca

Era una missió molt complicada per als olotins, que no per això van deixar d'intentar-ho en un escenari tan gran i imponent com és el de Son Moix, que fa ben pocs anys rebia equips com Barça, Madrid o Atlètic de Madrid. Aquest diumenge hi jugava un Olot que va sortir al terreny de joc conscient de les seves possibilitats, fruit d'això l'onze que va treure Garrido amb canvis, alguns d'ells d'obligats, com l'entrada de Micaló, Bigas o Roger Vidal a l'onze inicial.

En els primers minuts els jugadors entrenats per Raúl Garrido van intentar espantar els locals, especialment amb les cavalcades de Xumetra i Guzmán, encara que no van arribar a bon port. Ben aviat, al minut 14 de joc, els locals s'avançaven al marcador. En una jugada d'estratègia que els gironins no van saber defensar, una centrada des del córner per part de Salva Sevilla la va rematar, sense oposició, Abdón Prats per superar un Sacrest tapat per una multitud de futbolistes. No va fer bé a l'Olot el gol encaixat i els gironins no van trobar reacció. És més, encara abans del descans, els mallorquins van tenir dues clares ocasions, als peus de Pedraza i Lago Júnior que van estavellar, una vegada cada un, la pilota al pal.

Tot i no tenir clares ocasions de gol, els olotins mantenien esperances al descans pel mínim avantatge al marcador a favor del conjunt balear. No obstant, als dos minuts de la represa, Aridai marcava el segon gol i deixava el partit molt coll amunt per als interessos dels de la Garrotxa. Entraven Blázquez i Uri Santos al terreny de joc per mirar de donar un altre aire a l'equip que, a poc més de 20 minuts pel final, va rebre l'estocada final. Abdón Prats aconseguia el seu doblet i deixava el partit vist per a sentència. Roger Barnils, a tres minuts pel final, va marcar el gol de l'honor per a l'Olot.

Tot i la derrota, els olotins van acabar la jornada fora de la zona de descens. Les derrotes de l'Atlètic Balears, el Saguntí i el Formentera així ho van propiciar, encara que els de Raúl Garrido tenen els mateixos 39 punts que els de Sagunt, que estan en plaça de promoció de descens i un punt més que els dos balears. Diumenge, l'Olot rep la visita del València Mestalla.