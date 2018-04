Avenida, l'enemic habitual de l'Uni

El 10 d'octubre del 2009, el llavors Argon Uni Girona s'estrenava a Lliga Femenina-1 a la pista d'un Perfumerías Avenida que, en els nou anys posteriors, s'ha convertit en el rival contra qui més vegades s'ha enfrontat el club gironí des de la seva arribada a l'elit. En el dia de l'estrena a l'elit, l'equip entrenat per Anna Caula va perdre 76-59. Les gironines tenien dues baixes importants, Kiesha Brown i l'ara de nou jugadora de l'Uni Astou Traoré, i a més la veterana Laura Camps es va lesionar a la primera meitat. Massa contratemps per intentar sorprendre un Avenida que, a més de gent important de l'època com Anke de Mondt o Sancho Lyttle, comptava amb joves que acabarien marcant una època en el bàsquet femení estatal: Alba Torrens, Sílvia Domínguez i la gironina Marta Xargay. Per sort de l'Uni, Le'Coe Willingham no va jugar aquell dia perquè estava disputant la final de la WNBA amb Phoenix Mercury.

Laura Antoja va ser la màxima anotadora, amb quinze punts, d'un Argon Uni Girona que la tardor del 2009 encara no estava preparat per derrotar el Perfumerías Avenida. De fet, la primera victòria gironina contra l'equip de Salamanca va trigar molt a arribar. Va ser en la quarta temporada de l'Uni a l'elit quan, en un partit jugat al pavelló de Palau perquè a Fontajau hi havia patinatge, les gironines varen guanyar l'Avenida en un gran dia de Noemí Jordana: 25 punts i 6 triples per impulsar el llavors Spar Uni Girona fins al 69-59 final. Per part, de l'Avenida les millors varen ser una ja veterana Le'Coe Willingham (21 punts) i l'ara comentarista de Teledeporte Marta Fernández, amb 11. A la dotzena havia anat la vençuda, l'Uni havia perdut els seus primers onze enfrontaments l'Avenida, però, des d'aquella victòria a Palau l'Uni va entrar en una dinàmica de plantar cara a l'Avenida amb qui, en els últims anys, ha viscut molts partits decidits en els darrers minuts i lluites pel títol en final de Lliga, Copa i Supercopa. Després de la primera victòria a Palau, l'Uni ha guanyat 7 cops més l'Avenida, però, sense cap mena de dubte, les dues victòries més importants van ser les dues que van donar el títol del 2015 a les gironines, amb Roberto Íñiguez a la banqueta, mentre que, segurament, la derrota més dolorosa va ser la de la final de la Copa de l'any passat a Fontajau. El balanç entre els dos equips a l'elit és de 37 partits amb 29 victòries per a Salamanca i 8 per a Girona.

La victòria de Palau del febrer del 203 va ser la primera per a les gironines i marca el canvi de dinàmica, però el creixement de l'Uni no s'entén sense la temporada anterior. En el curs 2011/12, l'Uni va fer un gran paper amb una parella interior molt productiva (Angel Robinson i Gisela Vega). L'equip de Caula va acabar tercer a la lliga regular i va jugar la Copa i les semifinals del play-off, però va perdre els cinc partits que va jugar contra l'Avenida: els dos de lliga, el dos del play-off i el de la semifinal de Copa a Arganda del Rey per un ajustat marcador de 71-67.

La temporada següent, la de la primera victòria en el partit de Palau, l'Uni va fregar la victòria tant a Salamanca, 65-63 amb una gran Jacinta Monroe i un triple per guanyar de Jordana, com en els dos partits de play off: a Fontajau 75-73 amb Monroe i la mateixa Jordana desaprofitant dos tirs per forçar la pròrroga. Despres del parèntesi de la 2013/14, l'arribada de Ramon Jordana a la banqueta i de jugadores com Ify Ibekwe i Vanessa Gidden serveixen per acabar de fer el pas endavant i convertir allà que havia estat excepcional, la victòria, en un fet més habitual. Amb Jordana a la banqueta, l'equip gironí és capaç d'assaltar el Würzburg en la primera jornada de lliga i, just abans de Copa i de la renúncia del veterà entrenador osonenc, l'Uni repeteix victòria a Fontajau: 75-53 amb 3.000 espectadors a Fontajau, cinc jugadores de l'Uni per sobre dels deu punts i Vita Kuktiene de màxima anotadora amb 15. El final de temporada, amb Roberto Iñiguez en el lloc de Jordana, va ser excepcional amb dues victòries contra l'Avenida per proclamar-se campiones de lliga. Un clínic de tir de Jordana i Kuktiene en el tercer quart va trencar l'Avenida al Würzburg (70-85) i, amb Fontajau a rebentar, l'Uni guanyava el títol el dia de Sant Jordi del 2015 (72-54). A l'inici de la temporada següent, amb Ortega a la banqueta de l'Uni i Chelsea Gray deixant bocabadats els espectadors de Fontajau, l'Uni guanyaria la Supercopa contra l'Avenida a Fontajau (61-59). Però, des de llavors, l'Uni s'ha anat estavellant sistemàticament contra l'Avenida que ha trobat el seu tècnic ideal amb Ortega i la seva filosofia de bàsquet molt físic. Amb Xavi Fernández i Èric Surís a la banqueta, l'Uni ha guanyat dos cops més l'Avenida. Però sempre en els segons partits del play-off de dues finals de lliga que han acabat donant els títols a l'Avenida per 2-1. Un Avenida que també ha superat les gironines en les dues últimes finals de Copa.