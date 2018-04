Una segona volta per emmarcar

Amb una derrota a Formentera (1-0), la desena de la temporada, tancava el Peralada-Girona B l'any natural. Ho feia enfonsat a la classificació del grup tercer de Segona B, amb 17 punts i quart per la cua. O el que és el mateix, en places de descens directe a Tercera. Un inici complicat i un futur incert, sobretot després que Arnau Sala, l'entrenador fins llavors, anunciés que se n'anava al futbol xinès de la mà de Raül Agné. Quedava tota una volta i calia una reacció. La directiva del Girona va moure fitxa i després que no fructifiqués l'intent de posar-hi a Juan Carlos Moreno, l'escollit va ser Chicho Pèlach, que va haver de deixar Figueres tot aprofitant una oportunitat que, com ell va admetre, «és un tren que no puc deixar escapar». Vist com han anat els resultats, va bé fer d'acceptar. I ho celebra el Peralada. La reacció és un fet que s'explica setmana rere setmana, però que encara guanya més solidesa després del 0-2 a Cornellà d'aquest últim diumenge. Un resultat que no només serveix en safata la salvació virtual, sinó que converteix l'equip empordanès en el millor de la segona volta.

Veure per creure. Aquell equip que semblava inexpert i al que els resultats no l'acompanyaven, ara li somriu una altra dinàmica. Una de molt positiva, que l'ha catapultat a la classificació i que el farà viure un final de curs més tranquil del que molta gent esperava. Ha estat canviar d'any, de volta i d'entrenador, que el Peralada-Girona B no ha fet altra cosa que pujar com l'escuma. El bagatge és tan bo que s'ha convertit en el millor de tota la segona part del calendari. Ha sumat 29 punts en 16 jornades, superant a rivals com l'Elx (27), Lleida (27), Badalona (27), Ebro (26) i Olot (24), els seus principals perseguidors en aquesta fictícia classificació. En tot aquest període, s'han aconseguit fins a 7 victòries i 8 empats. De derrotes, només una. I això que a la primera volta en van ser 10. La desfeta, un 1-0 a Badalona ara ja fa uns mesos.

Una de les claus d'aquests bons resultats, entre d'altres motius, ha estat el brillant treball defensiu i l'excel·lent rendiment de Marc Vito sota pals. Bàsicament, perquè l'equip s'ha passat les últimes vuit jornades sense rebre un sol gol. Ni un. Des que Jaime, del Deportivo Aragón, va marcar-li en la victòria per 2-1, que el Peralada no encaixa. S'ha quedat a zero, de manera ininterrompuda, contra l'Hèrcules (2-0), Peña Deportiva (0-1), Atlètic Balears (0-0), Atlètic Saguntí (0-1), Ontinyent (0-0), Llagostera (0-0), Alcoià (0-0) i Cornellà (0-2). En total, són 743 els minuts que s'ha mantingut la pròpia porteria a zero. Tot un autèntic rècord d'aquesta temporada a la categoria.

L'objectiu, ara, no és cap altre que mantenir el bon nivell i tancar la Lliga de la millor manera possible, tot segellant la permanència ben aviat. Per començar, els de Chicho Pèlach rebran un Ebro que viu el seu millor moment de la temporada i que encara té opcions de fer el play-off; després toca visitar el Vila-real B, el segon classificat i un dels millors conjunts de la Lliga. Per acabar, tocarà rebre al Formentera, que s'està jugant no baixar.