El Liverpool obliga el Roma a un altre miracle

El Liverpool va golejar (5-2) el Roma en partit corresponent a l'anada de les semifinals de la Lliga de Campions, un duel on els de Jürgen Klopp van fregar la perfecció gràcies al seu trident format per Mohammed Salah, que va realitzar una exhibició amb dos gols i dues assistències, Roberto Firmino, que va anotar un doblet, i Sadio Mané, que va marcar una diana en un xoc que va maquillar el conjunt italià gràcies als gols d'Edin Dzeko i Diego Perotti, que li permeten tenir esperança en una remuntada com la que van aconseguir a quarts de final contra el Barça.

Tot i no ser la semifinal de més renom dels últims anys a la Lliga de Campions, els dos equips es van encarregar de desmentir que es tractés d'un duel menor, en el qual el protagonista va ser Salah, elegit millor jugador de la Premier League aquesta temporada i que va castigar els seus excompanys amb un joc espectacular. De fet, la substitució del futbolista egipci, combinada amb una caiguda física dels jugadors locals, va permetre als visitants mantenir viva l'eliminatòria.