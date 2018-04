Marina Lorenzo, reportera de Canal + França, va anar a la final de Copa del Rei entre el Sevilla i el Barça. Un encàrrec habitual encara que en aquesta ocasió, el seu treball va estar condicionat per l'assetjament que va viure per part d'un grup d'aficionats de l'equip blaugrana.





Entre altres coses, li van agafar el micro, la van empènyer i alguns seguidors van passar per davant de la càmera. La periodista va aguantar tot fins al moment en què va esclatar. "No em toquis, no em toquis!" va exclamar a un dels homes que estava agafant el seu braç. El propi canal ha denunciat els fets i ha compartit les imatges a través de Twitter.