El Madrid s'acosta a la final amb una remuntada al camp del Bayern

El Reial Madrid va fer un pas de gegant per jugar la final de la Lliga de Campions després d'imposar-se al Bayern de Munic (1-2) en el duel d'anada de les semifinals gràcies als gols de Marcelo i Marco Asensio, que van servir per capgirar la diana inicial de Kimmich. Els de Zidane van comprar mig bitllet per a Kíev. I ho van fer guanyant en un dels seus estadis favorits: l'Allianz Arena.

Ho va fer contra un Bayern valent, que va gaudir de bones ocasions, però no va saber mantenir el seu avantatge. Tot en un matx on Ribéry va ser l'home més perillós. Ja d'inici els de casa van anar a totes. Van demanar penal als quatre minuts en una possible mà de Carvajal i es van avançar a la mitja hora amb un xut de Kimmich des del costat dret. La pilota filtrada per James, que va fer un notable partit davant els seus excompanys, la va aprofitar a la perfecció el carriler.

Van arribar els millors moments del campió alemany, que fins i tot va perdonar el segon gol de la nit en un mal control de Ribéry. L'internacional francès estava sol per afusellar el porter blanc des del cor de l'àrea. No obstant això, i després de merèixer més el Bayern va arribar l'oportunisme del campió d'Europa després que Marcelo signés l'empat just abans del descans.

A la segona part, el conjunt local va mantenir les mateixes constants encara que tingués davant Marco Asensio, que va substituir el lesionat Isco. I precisament va ser Asensio l'encarrerat de marcar l'1-2 després d'una altre nou intent dels locals, quan Müller no va arribar per ben poc a una rematada franca. El gol donava de manera momentània una victòria als blancs, que des d'aquell moment van fer valer la seva habitual imatge a la Champions i que tants bons resultats els ha donat. El segell, la marca d'un equip que és el més perillós d'aquesta competició encara que faci la sensació d'estar mort. De fet, és aquí quan el dotze vegades campió d'Europa ensenya les dents. Per afegir més suor a la feina del Reial Madrid van destacar les dues aturades de Keylor Navas en la segona meitat per eixugar el seu error en l'1-0, quan no va saber llegir el xut de Kimmich tot esperant una centrada que mai va arribar. El porter va ser vital per frenar Ribéry i també Lewandowski, més desaparegut que de costum. Benzema, que va donar oxigen a la part final del matx, va poder haver marcat el tercer en una gran acció personal, però res va canviar i el Reial Madrid defensarà un valuós 1-2 al Bernabéu dimarts que ve.