Un tir lliure al darrer segon derrota un gran Uni Girona a Salamanca

L'Spar Citylift Girona s'ha quedat a un pas d'apuntar-se el primer punt de la final de la Lliga Femenina però un tir lliure anotat per Robinson a un segon del final ha donat la victòria al Perfumerías Avenida. Les gironines han firmat una gran actuació i després d'arribar a perdre de 14 punts han acabat igualant el duel en els últims minuts del darrer quart. Un triple de Traoré a 34 segons del final posava l'Uni per davant (69-70). Robinson ha empatat des de la línia de tirs lliures i l'Spar Citylift, que tenia l'última posessió per anotar i endur-se el partit, ha errat el tir i a 1'5 segons del final Conde ha comés una falta antiesportiva que ha donat a les locals la possibilitat de desfer la igualada i descartar la pròrroga. Robinson ha anotat el primer tir i ha errat el segon però el triomf s'ha quedat a Salamanca (71-70).