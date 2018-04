Un Europeu de xou molt gironí

Girona es tornarà a reivindicar aquest cap de setmana com a bressol del patinatge en grups de xou gràcies a la nodrida presència que tindrà al campionat d'Europa de l'especialitat que es disputa entre avui i demà a Lleida. Un total de sis equips (CPA Girona, CPA Olot, PA Maçanet, FD Cassanenc, Bescanó i Celrà) hi prendran part gràcies als seus bons resultats al campionat d'Espanya, amb l'afegit que molts d'ells surten entre els favorits per, com a mínim, pujar al podi en les seves respectives categories. Avui serà el torn per els grups petits (PA Maçanet i Cassanenc) i juvenils (Bescanó i Celrà), mentre que el plat fort de demà serà la competició en grups grans, amb un nou capítol de la pugna entre el CPA Girona i el CPA Olot per la primera posició.

El CPA Girona arriba, per primera vegada, a l'Europeu, després de guanyar el campionat d'Espanya. El març passat, a Avilés, l'equip que dirigeix Nuri Soler va aconseguir trencar l'hegemonia de les garrotxines, que van quedar en segon lloc. Soc aquí va imposar-se a Sense opcions amb un resultat molt ajustat. Les votacions es van dur a terme pel sistema White, que premia la suma de victòries dels jutges abans que els punts totals. Aquell èxit, segons Soler, no posa més pressió a les seves patinadores. «Nosaltres pensem que «tot això que tenim!», exclama, per recordar que a Lleida el seu principal objectiu serà cobrar-se un deute històric: a pesar dels èxits que han assolit aquests últimes anys, amb dos subcampionats del món seguits, mai han fet podi a l'Europeu. «Arribem al campionat en bona forma, hem intentat aprofitar aquests dies d'entrenament per perfeccionar el disc i guanyar en seguretat per aconseguir una execució perfecta», subratlla Nuri Soler.

Les gironines van començar a destacar el 2015 amb el bronze al campionat d'Espanya gràcies a Fent i desfent i en l'Europeu d'aquell any van ser quartes. Mitjanit, el 2016, va quedar segon als campionats de Girona, Catalunya, Espanya i el Mundial, però per normativa no van anar al d'Europa. L'any passat sí que hi van tornar a ser presents, però Esclaus de la riquesa, que va quedar subcampió del món, a l'Europeu només hi va poder ser quart.

El CPA Olot, sense pressió



Veure's superades pel CPA Girona a Avilés no va provocar cap daltabaix al CPA Olot. Ester Fàbrega, la seva entrenadora, mà dreta del coreògraf i director tècnic Ricard Planiol, s'afanya a advertir que «qui pensi que estem acabades s'equivoca, perquè vam ser segones per una dècima, i tot plegat ens va servir per posar-nos les piles». En aquest sentit afegeix que «hem treballat molt dur per tornar a guanyar, tot i que la veritat és que ara anem a l'Europeu més relaxades i sense pressió, perquè guanyant sempre l'Olot semblava que els títols ens els regalaven». Fàbrega, que té tres ors i un bronze mundials com a patinadora, i n'acumula com a entrenadora 11 ors més, dues plates i un bronze, admet que «som humans i també ens equivoquem, potser a vegades indirectament t'estanques, i ara del que tenim ganes és d'anar a competir i a gaudir».

Retirada el 2008 després del naixament de la seva segona filla, combina el CPA Olot amb la seva feina en una empresa de material de patinatge. Entre setmana viu a Barcelona, i els caps de setmana, els passa a Olot. «Una bogeria», admet, que només s'aguanta per la «passió» que genera l'esport que ha viscut des de petita, quan va introduir-s'hi. «La meva mare era la presidenta del club, o sigui que el patinatge sempre ha estat ben present a casa meva».

El duel CPA Girona-CPA Olot es reeditarà demà (18.00) a Barris Nord (Lleida) a partir de les sis de la tarda. L'Europeu, però, arrenca avui a les 14.00 amb els quartets juvenils i els grups junior. A partir de las 17.00 es farà la ceremònia inaugural. Posteriorment serà el torn pels grups de xou juvenils (Bescanó i Celrà, 18.15) per tancar la jornada el concurs de grups petits (amb l'actuació del PA Maçanet i del Cassanenc com a representants gironins, 20.00).