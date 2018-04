El Bordils encarrilarà la salvació amb una victòria

El Bordils encarrilarà de manera pràcticament definitiva la permanència si aquest vespre és capaç de superar el Villa de Aranda al pavelló Blanc-i-Verd (20.00). Els de Sergi Catarain, amb 21 punts, en tenen dos de marge respecte als llocs de descens, que ara marca l'Amenábar. Aquesta serà una jornada trascendental perquè els gironins reben un rival directe, tot just un lloc per sobre seu amb un punt més, i el Covadonga, 13è amb 20 punts, té una difícil sortida a la pista del SinFin. També es juga un Amenábar-Lanzarote que pot acabar de condemnar els canaris i donar aire als bascos.

Catarain admetia ahir que «tenim davant una gran oportunitat per encarrilar la permanència» tot i que a la vegada advertia que el Villa de Aranda «és un equip molt potent que ocupa un lloc a la classificació que no li correspon». En aquest sentit va destacar el seu poder econòmic, que els ha permès fer diversos canvis durant la temporada. «Tenim quatre oportunitats per assegurar la permanència, la primera a casa, estem jugant bé i tots tenim clar que és un bon moment per posar les bases finals cap a l'objectiu», va certificar l'entrenador. Segons ell la clau serà «la nostra defensa i que posem al partit el ritme que més ens interessi».

Catarain va demanar als seus jugadors «controlar el partit en tots els aspectes i també en els factors emocional i de nervis» com un altre punt que pot ajudar el Bordils a encarrilar la victòria. Els gironins tenen un calendari força assequible: després de rebre el Villa de Aranda aniran a la pista del Madrid, que ja ha descendit, i s'enfrontaran a Bordils al Covadonga, un altre rival directe, abans de tancar el curs a la pista del Nava, l'actual tercer classificat.