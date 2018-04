A la conquesta de Sagunt

La victòria contra l'Atlètic Balears de diumenge passat (0-1) va donar molt d'aire a un Llagostera que el necessitava urgentment per no enfonsar-se. Ara bé, el mateix dia del partit, Òscar Álvarez va frenar qualsevol tipus d'eufòria recordant que no hi havia res fet. I és que a manca de tres jornades per al final, els gironins tenen clar que encara els queda camí per fer per garantir-se la continuïtat a la categoria de bronze una temporada més. El primer pas és aquesta tarda a Sagunt en un partit que, com contra el Balears, suposa una nova final. Això sí, avui al Llagostera li espera un ambient infernal a Morvedre ja que el club ha decretat portes obertes per a tots els aficionats. La tensió serà màxima ja que els valencians tenen un punt menys que els blaugrana i també s'hi estan jugant la vida. «Sabem on anem. Ja és un lloc calent de per sí. Ens hem de fer forts a la gespa, que és on es jugarà el partit. Després ja sortirem com puguem», diu Álvarez. A banda dels tres punts contra un rival directe, en joc hi haurà també l' average particular. A la primera volta els gironins es van imposar per 1-0.

El tècnic té les sensibles baixes de Lucas Viale i Toni Gabarre, sancionats, a més a més dels lesionats Maymí i Colorado, mentre que Pitu Comadevall és dubte. Álvarez no té clar si endarrerir Bosch a l'eix o donar entrada a Pol Gómez per ocupar el lloc de Viale però sí que sembla que el relleu de Gabarre serà Sergi Arimany. El Saguntí rebrà el Llagostera en una dinàmica d'allò més negativa i després d'encadenar 7 derrotes consecutives que els han fet caure a la plaça de play-off de descens. Tot i això, Álvarez els veu igual o més perillosos fins i tot. «Tots els equips poden guanyar qualsevol. En aquesta ratxa que porten haurien pogut sumar més punts. Són dinàmiques», diu el tècnic que destaca la capacitat golejadora de l'exllagosterenc Nuha i de Carlos Esteve, a més a més de la solidesa defensiva d'un «bloc experimentat».