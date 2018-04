Cop d'efecte del Handbol Bordils (26-23)

El Bordils ha aconseguit una victòria molt important per la lluita per salvació davant un rival directe com és el Villa de Aranda. Els de Sergi Catarain s'han vist superats en el primer tram de partit (1-4), però ràpidament han aconseguit igualar el marcador que ha anat molt parell durant tot el partit.

Amb 24-23 al marcador, els gironins han aconseguit fer dos gols per desfer aquesta igualtat i emportar-se el partit. Una victòria important que allunya al Bordils 3 punts per sobre del descens.