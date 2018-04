El CPA Olot, campió d'Europa en grups grans

El pavelló Barris Nord de Lleida ha viscut aquesta tarda el plat fort del campionat d'Europa de patinatge en grups de xou, competició que novament ha coronat en grups grans al CPA Olot, representant 'Without options', que s'ha tret així l'espina del subcampionat d'Espanya del passat març a Avilés.

L'equip que entrena Ester Fàbrega i Ricard Planiol, que ha rebut quatre notes màximes del jurat (10), s'ha imposat a les italianes del Royal Eagles i Diamante, que han representant, respectivament, 'An ocean of memories' i 'Homo Homini Lupus'. És el tretzè títol europeu per a les olotines.

En canvi, el CPA Girona s'ha quedat una vegada més sense poder pujar al podi d'un europeu. Amb el seu 'Here I am', que les va coronar a l'estatal d'Avilés, no n'hi ha hagut prou. Dues penalitzacions les ha rellevat a la quarta posició final, per davant de l'equip italià Evolution, que ha representat 'Crystallized'.