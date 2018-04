El Figueres no llança la tovallola i lluitarà fins al final per intentar l'assalt a la 4a plaça que té a 5 punts quan en queden 9 per jugar. Així, aquesta tarda buscaran els tres punts al camp d'un rival directe com l'Ascó. El conjunt que preparen Damià Abella, Gordillo i Yeto està en estat de gràcia i no perd des de l'11 de febrer.