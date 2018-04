El nou Espanyol de Gallego s'examina davant l'afició contra el Las Palmas

L'Espanyol juga aquest migdia a Cornellà per primera vegada, contra un descendit Las Palmas (13.00, beIn La Liga), després de la destitució de Quique Sánchez Flores, i de guanyar la setmana passada a les ordres del nou tècnic David Gallego, un relleu que ha canviat el xip de la plantilla. Els jugadors han reconegut que el canvi a la banqueta ha caigut bé. Abans de la destitució de Quique Sánchez Flores, la grada va mostrar el seu empipament de forma sonora i visible. Gallego, ha convocat a tots els disponibles per a aquest compromís. El central Mario Hermoso torna a la llista després de complir un partit de sanció. De la seva banda, el defensa Óscar Duarte i Pablo Piatti són baixa per lesió.

Mentrestant el Las Palmas viatja sense els lesionats Bigas, Peñalba, Momo, Expósito i Emenike.