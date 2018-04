El Quart evitarà l'eliminatòria de permanència a l'EBA si guanya el Bàsquet Girona

S'espera un gran ambient aquesta tarda (19.00) a Quart en el derbi gironí del grup C-A de la Lliga EBA, que avui tanca la fase regular. El partit té gran transcendència per als locals, que necessiten la victòria per eludir l'eliminatòria de permanència, tot i que en cas de derrota, només s'hi veurien abocats si guanyessin el Castelldefels i el Roser. Durant el curs, el Quart ha estat molt irregular a la seva pista i només hi acredita tres triomfs: sobre l'Aracena Collblanc, el Castelldefels i el Roser. El Salt, per la seva banda, també tanca la lliga del grup C-B contra el Castellbisbal però en aquest cas l'equip de Miquel Martínez haurà de fer l'eliminatòria per no baixar.