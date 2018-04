Zidane farà rotacions pensant en la tornada contra el Bayern

Amb un peu i mig a la final de la Lliga de Campions de Kíev després d'imposar-se al Bayern a Munic (1-2), el Reial Madrid torna a la competició de Lliga per rebre el Leganés al Santiago Bernabéu (2/4 de 7, beIn La Liga). Un derbi madrileny descafeïnat i que res tindrà a veure amb el de la Copa del Rei en què fa uns mesos els d'Asier Garitano van donar la gran campanada i eliminar el Reial Madrid. Sense opcions a la Lliga i des de fa temps centrats únicament en la Lliga de Campions, Zidane farà un onze de circumstàncies per fer descansar els titulars a la competició continental. El francès, a més a més, ha perdut Carvajal i Isco per lesió, que se sumen a la baixa ja coneguda de Nacho Fernández. Així, homes com Kiko Casilla, Acrhaf, Llorente, Vallejo, Theo Hernández, Ceballos i Kovacic podrien tenia la seva oportunitat.

De la seva banda, Asier Garitano continua sense aclarir si continuarà a Butarque la temporada vinent. El basc té les baixes per aquest vespre d'Omar Ramos, Muñoz i Szymanonwsky. Els madrilenys necessiten un punt per salvar-se matemàticament.