Cop d'efecte del Bordils davant el Villa de Aranda per fugir del descens

Després de plantar cara i perdre dignament a la pista del líder, el Bordils tenia un partit vital per la lluita per la permanència davant un rival directe com el Villa de Aranda. Els blanc-i-verds no van fallar i van aconseguir un triomf molt important de cares a la salvació (26-23). Ara són desens a la classificació després de superar el rival d'ahir i el Palma del Río, i estan a tres punts de la zona de descens a falta de tres partits per acabar la temporada.

El partit va començar malament per als interessos locals, i és que els castellans van aconseguir un parcial d'1-4 en els 6 primers minuts de partit. Ràpidament els gironins van reaccionar i van ser capaços de retallar distàncies fins empatar el partit a vuit gols a falta de 6 minuts per al descans.

Després, els de Catarain, amb un paracial de 4-2 al final del primer temps, van poder marxar al descans amb un avantatge de dos gols (12-10).

La igualtat entre els dos equips que es va veure en la primera meitat també hi va ser en la represa. Els visitants van empatar el matx (13-13) i aquesta igualtat es va mantenir fins a falta de 15 minuts per al final (18-18).

Van ser de nou els blanc-i-verds que van tornar a agafar avantatge al marcador, un avantatge a favor que ja no abandonarien en el quart d'hora que quedava.

Els de Catarain van tenir el seu màxim avantatge de 3 gols (22-19) a falta de 8 minuts per a la conclusió. Aquesta diferència es mantindria fins al 24-21 a falta de 4 minuts, però llavors els visitants van retallar distàncies en menys d'un minut per apropar-se, de nou, a un gol (24-23).

L'exclusió de Megías, màxim golejador castellà amb 8 dianes, a falta d'un minut i mig per al final va ser clau perquè el Bordils pogués acabar el partit amb un home més. Ho va aprofitar Arnau Palahí, màxim anotador gironí amb 11 dianes, per fer de penal el 25-23, i Josep Reixach sentenciava el marcador posant el 26-23 definitiu. Una victòria molt important per al Bordils que la setmana que ve (diumenge, 13 h) visita la pista d'un Madrid ja descendit. Depenent de com acabi la jornada, els de Catarain es podrien assegurar matemàticament la permanència.