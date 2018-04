El Figueres empata a Ascó i es complica el somni del «play-off»

El Figueres va empatar ahir al camp de l'Ascó (1-1), equip que també lluita per ser a llocs de play-off, amb el qual s'esvaeixen les possiblitats d'entrar en llocs de promoció d'ascens quan falten dos partits per acabar la temporada. De fet, els gironins ja no tindran opcions si el Terrassa o la Pobla de Mafumet guanyen aquest migdia els seus respectius partits.

La primera part va ser un intercanvi de cops. Tant tarragonins com gironins van disposar de diverses ocasions de gol per avançar-se al marcador, però a l'arribar el descans el resultat continuava sent d'empat a zero.

Va ser a la represa, rondant l'hora de joc, que Gil Muntadas, amb un xut des de fora l'àrea amb la cama esquerra va desequilibrar el partit a favor del conjunt entrenat per Damià Abella i Aitor Yeto. Amb el 0-1, el Figueres es posava per davant de l'Ascó a la classificació i a només dos punts dels llocs de play-off. Es disparava la il·lusió. Però al minut 75, Héctor Garcia signava les taules a l'electrònic. Un resultat que no satisfà a cap dels dos equips que, a hores d'ara encara tenen la possibilitat matemàtica d'entrar a la promoció d'ascens, però se'ls hi compliquen les opcions. El pròxim partit del Figueres és diumenge vinent davant el Granollers.