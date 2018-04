Fontajau té la paraula

Un tir de Mendy que la cistella escup; una falta a mig camí entre innocent i instintiva de María Conde; i un tir lliure de Krisi Givens. Tres accions en gairebé ni cinc segons d'espai temporal. El cruel que dijous va deixar sense premi el notable partit de l'Spar Citylift Girona a Salamanca converteix en decisiu el segon assalt de la final d'aquesta tarda a Fontajau (19.00, Teledeporte). Una victòria allargarà la final fins a un tercer partit, dimecres, un altre cop a Salamanca, mentre que un triomf visitant completaria el pas de Miguel Ángel Ortega per la banqueta del Perfumerías Avenida amb el seu tercer títol de lliga consecutiu. «Ja hem passat pàgina del primer partit, tant per la part positiva que vam saber seguir el plantejament del partit i ser competitius fins al final, com per la negativa que al final vam perdre d'1 punt», explicava ahir Èric Surís, que dijous va ensenyar una recepta que pot resultar molt complicada de digerir per a les castellanes: protegir el joc interior amb defenses zonals obligant l'Avenida a jugar-se molts atacs posicionals tirant de fora. L'Avenida ho va poder gestionar bé a la primera meitat, gràcies a un encert exterior molt per sobre dels números habituals (7/10 en triples al descans), però va acabar passant-ho malament quan aquest nivell d'encert va baixar. Del 41-30 del descans es va passar al cara o creu final amb l'Uni jugant, a la segona meitat, un bàsquet de molta qualitat que hauria de marcar el camí per al doble repte que l'equip gironí té avui a Fontajau: guanyar i que les jugadores s'autoconvencin que poden tornar-ho a fer dimecres vinent.

«Sempre és un plaer jugar a Salmanca davant la nostra afició, però m'agradaria que no hi hagués tercer partit», assegurava Miguel Ángel Ortega que, tot i els problemes que va tenir el seu equip per atacar la zona, continua convençut que l'Uni «va intentar el mateix que proven molts equips contra nosaltres, es va tancar igual que ho va fer el Ferrol en semifinals» i, segurament, avui apostarà per solucionar els seus problemes en l'atac contra zona de la manera més senzilla: no atacant-la. Ortega collarà més les seves jugadores per encara pressionar i defensar encara més agressiu amb l'objectiu de recuperar pilotes per poder córrer en transició i no haver d'atacar en estàtic. Però més enllà de discussions tàctiques o de veure el bàsquet d'una manera o altra, Ortega i l'Avenida tornaran a jugar la seva sort a una plantilla molt llarga i amb alguns talents que poden decidir per elles soles. Les dues Laures (Gil i Nicholls), Givens, De Souza... són jugadores amb molta capacitat física, però, en els moments clau, com en la final de la Copa de l'any passat, apareix el talent de Sílvia Domínguez o Angel Robinson, la millor dijous a Salamanca.

A l'altre costat, el de l'Uni, un equip que creu en el que fa, jugadores amb fam com María Conde, que dijous va fer el seu millor partit de la temporada, i una afició que no fallarà i a qui el club va demanar que arribi a Fontajau amb suficient antelació. Les portes s'obriran una hora abans, a les 18.00.