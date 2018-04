Hamilton venç per sorpresa en la cursa boja de Bakú

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit aquest diumenge la victòria, primera de l'any, al Gran Premi d'Azerbaidjan, quarta prova del Mundial de Fórmula 1, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren), que ha patit greus danys al seu monoplaça al principi de la cursa, han acabat a la zona de punts cinquè i setè, respectivament.

L'asturià patia a la primera volta un incident amb el rus Sergey Sirotkin (Williams) que l'enviava fins les últimes posicions. Però el bicampió del món ha anat remuntant llocs i, ajudat per les banderes grogues i per l'incident fratricida entre els Red Bull, s'ha col·lat a la zona de punts.

Enmig de la bogeria del Circuit Urbà de Bakú, Hamilton s'ha 'trobar' amb una inesperada victòria després que el seu company Valtteri Bottas punxés a falta de dues voltes. Una passada en un revolt a falta de tres voltes també ha privat al líder del Mundial, l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), d'un triomf que ha fregat durant gran part de la cita i que se li ha escapat a boxes.

A més, el finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) ha aconseguit acabar segon, mentre que el mexicà Sergio Pérez (Force Índia), tot i haver de complir una sanció de cinc segons, ha completat el podi en tercera posició. Vettel, per la seva banda, ha estat quart.

Començament accidentat d'Alonso



Mentre al capdavant Vettel i les dues 'fletxes platejades', secundats pels Red Bull, es posaven en posicions de podi, els problemes han començar molt aviat al garatge de McLaren. Res més donar-se la sortida, Alonso s'ha posat en paral·lel amb Sirotkin, que li ha tancat la porta en plena recta. La conseqüència ha estat que les dues rodes dretes del monoplaça de l'asturià han quedat punxades.

Com ha pogut, el bicampió del món ha conduït fins a boxes i, després de reparar els desperfectes del seu cotxe, s'ha incorporat al grup dissetè sense perdre volta. Tant Sirotkin com el francès Esteban Ocon (Force Índia) es quedaven fora de carrera pels incidents del començament, mentre que el finlandès Kimi Raikkonen també ha hagut de passar per garatges després de tocar-se amb el gal.

Rellançada la carrera, Red Bull mantenia una lluita era fratricida i el desastre es veia venir. L'australià i l'holandès s'intercanviaven passades amb agressivitat, i han pagat un preu molt alt. En la volta 40, Ricciardo feia servir el DRS sobre Verstappen, que s'ha defensat per l'interior; l'oceànic no ha pogut reaccionar a l'intent d'obertura del seu company i l'ha envestit. Tots dos han quedat fora de carrera i han oberta la porta d'Alonso a la zona de punts. L'incident també va repercutir favorablement en Sainz, que es treia dos rivals de cop.

Al davant, Bottas havia aconseguit fer-se amb el liderat en aprofitar la parada de Vettel. En la volta 48, amb el finlandès a l'abast, el tetracampió mundial ha intentat avançar-lo, però ha fet recte un revolt. Així, Hamilton ha ascendit a la segona plaça i Raikkonen a la tercera.

No obstant això, en la volta 49, una inoportuna punxada de la roda posterior dreta ha privat Bottas del triomf, deixant-lo en safata a Hamilton. És la seva primera victòria de l'any.