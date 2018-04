La Lliga torna a marxar cap a Salamanca

No hi ha manera. Sis partits contra el Perfumerías Avenida aquesta temporada i sis derrotes de l'Spar Citylift Girona que ha vist com l'equip castellà ha guanyat la seva tercera lliga consecutiva. I, aquest cop a Fontajau, que s'ha omplert amb gairebé cinc mil espectadors.

A diferència de dijous, quan l'Uni només va perdre d'un punt a Salamanca, avui l'equip d'Èric Surís no ha tingut opcions de victòria contra un Avenida que ha trencat el partit en el segon quart amb una impressionant ratxa d'encert d'Andra Moss amb 14 punts gairebé seguits. L'Avenida ha arribat al descans guanyant de 12 punts (32-44), una renda que les d'Ortega han sabut gestionar molt bé fins al final del partit. Gran temporada sense cap premi per a l'Uni Girona.

L'Avenida ha entrat millor en el partit i, amb Robinson i Erika de Souza de sortida, les castellanes han agafat els primers avantatges (10-4) fins que l'Uni ha reaccionat amb un triple de Núria Martínez, la feina prop de cistella de Nadia Colhado i la primera aparició a la pista de María Conde. La madrilenya ha tornat a deixar algunes espurnes de la classe que va ensenyar dijous en el primer partit a Salamanca.

Un triple d'Astou Traoré ha fet saltar dels seus seients els gairebé cinc mil espectadors que hi havia a Fontajau. L'Uni arribava al final del primer quart per davant en el marcador (21-18) completant un parcial de 12-0. El segon quart ha estat molt més complicat per a l'Uni, l'Avenida ha continuat collant en defensa i les gironines han tingut molts problemes per anotar mentre que, a l'altre costat de la pista, l'Avenida ha trobat el ganivet que li feia falta per estripar la zona 2-3 plantejada per Èric Surís. Un ganivet anomenat Dandra Moss.

Ortega no l'havia fet jugar cap minut dijous en el primer partit i, perquè no se l'esperaven, o perquè simplement no hi han arribat, les defensores gironines no han arribat a tapar els seus triples alliberats en els laterals de la zona. Moss va fer 14 punts gairebé seguits i un partit que estava igualat ha passat a dominar-lo l'Avenida per 13 punts (25-38). Entre Moss i la força de De Souza prop de cistella, 7-7 de tirs de dos a la primera meitat, l'Avenida ha arribat al descans guanyant de 12 punts (32-44). Un més que l'avantatge que tenia dijous.

Aquest cop, però, l'Avenida ha fet valer la seva experiència. L'equip que tenia pressa era l'Uni i les castellanes, amb Ortega fent rotacions sense parar, han sabut mantenir portar el partit cap on més convenia. L'Avenida havia d'evitar que l'Uni entrés en una ratxa d'anotació que li permetés tornar a veure el partit a l'abast. I ho ha aconseguit.

Les gironines ho han intentat, però no han pogut. Evans ha posat l'Uni a només 7 punts (46-53), però Ortega ha esvaït qualsevol mena de dubte demanant temps mort. Baixada de revolucions al pavelló i, just després, nou triple de Moss. Només ha falta que, per tancar aquest tercer quart, Laura Nicholls anotés un altre bàsquet de tres punts com ja havia fet a Salamanca. Quinze punts a sota en el marcador (49-64). I, la final, perduda, encara que l'Uni ho ha intentat fins al darrer segon.