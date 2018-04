L'Ebre frena en sec la ratxa del Peralada

El Peralada-Girona B ha perdut una bona oportunitat per deixar la permanència vista per sentència i ha encaixat una derrota que talla la seva bona inèrcia de resultats. El seu botxí, un Ebre en clara línia ascendent que multiplica les opcions de disputar la promoció d'ascens. Al final, un 1-2 que s'ha decidit gràcies a dos gols matiners, a cada meitat. Gerrit, als 4 minuts, ha trencat la imbatibilitat dels empordanesos. La ratxa s'ha quedat en 747 després que el futbolista visitant cacés una pilota morta en una acció que naixia en una falta lateral.

Després del descans, la mateixa recepte. David Mainz, al 48, feia el 0-2. No hi havia cap altra opció que remar a contracorrent i així ho ha fet el Peralada, que ha retallat distàncies amb un bon gol de falta de Sergi Álamo. Quedava encara mitja hora, però els locals no han pogut empatar encara que han gaudit d'alguna bona opció per fer-ho.